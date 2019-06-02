ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنح روسيا إلى 85 شخصًا

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ ص

انفجار - أرشيفية

ارتفع عدد المصابين الناتج عن عدة انفجارات وقعت في مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس السبت إلى 85 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، نقلا عن وزارة الصحة أن عمال المصنع والسكان الذين يعيشون بالمنطقة المحيطة بالمصنع توجهوا لتلقي العلاج، في الوقت الذي لزم 16 شخصا البقاء في المستشفى. وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى جراء الانفجارات التي وقعت في شركة "كريستال"، التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.

وذكرت التقارير أن الانفجارات تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع، وأوضحت لقطات فيديو أصوات ارتطامات شديدة.ودعت السلطات سكان المدينة إلى إبقاء نوافذهم مغلقة، بعدما تهشمت نوافذ بعض المنازل المجاورة بفعل موجات الضغط الناجمة عن الانفجارات.وشكل حاكم المدينة، جليب نيكيتين، لجنة خاصة لتحديد ملابسات الحادث