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قبل حفل العيد.. أنغام في المستشفى بسبب وعكة صحية

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ ص
أنغام
أنغام
نشرت الفنانة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة أثناء تلقيها العلاج ويبدو أنها من داخل إحدى المستشفيات. ولم تفصح عن عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها أكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل. وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور".
جدير بالذكر أن الفنانة أنغام من المقرر أن تحيي حفل غنائي مع الاحتفالات بعد عيد الفطر، ونشرت عبر حسابها الشخصي على Instagram صورة الملصق الدعائي لحفلها المقرر إقامته بدولة الكويت يوم الجمعة 7 يونيو 2019، وعلقت عليها كاتبة: "‎حفله عيد الفطر السعيد 2019 النجمة أنغام النجم مطرف المطرف في حفل غنائي بعيد
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دان-رينولدز

من هو «دان رينولدز» نجم حفل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ملعب واندا "متروبوليتانو"، حيث تقام مباراة الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ومواطنه وغريمه توتنهام. وقبل انطلاق صافرة حكم المباراة لبدء المباراة النهائية، قدّم فريق الروك الأمريكي "Imagine Dragons"، عرضا غنائيا راقصا، ووقع اختيار الفريق من قِبل شركة "بيبسي" الراعية، لتقديم الحفل الذي يذاع عبر 200 دولة حول العالم، إذ يتمتع بصيت كبير بعد فوزه بعديد الجوائز وتضمين أغانيه في سلسلة ألعاب شركة كونامي "PES".
فيلم-الممر

الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
بلاك-تيما

طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
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فيلم-حملة-فرعون

السبكي يحدد موعد العرض الخاص لـ«حملة فرعون»

يقيم المنتج محمد السبكي، العرض الخاص لفيلمه الجديد "حملة فرعون" المقرر طرحه للمنافسة في سباق عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد غد الإثنين، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم ومنهم عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير. أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكي الفيلم الشهير «العظماء السبعة»، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones.
بلاك-تيما

طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
مسلسل-بركة

بركة «23».. نقل فريدة للمستشفى لتناولها جرعة مخدر

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، تصاعدا في الأحداث بين بركة والعصابة التي يتزعمها كساب باشا، الذي يجسده الفنان محمد لطفي، وتوالت الأحداث بهجوم العصابة بتعليمات من كساب باشا على بركة في مقر شركته بهدف قتله. وتتابعت الأحداث بذهاب فريدة والدة بركة، التي تجسدها الفنانة هالة صدقي، لتقديم بلاغ في مكتب النائب العام، والكشف عن العصابة التي تهدد نجلها بركة، إلا أن سيدة تدعى "نوفا" قامت بالتمثيل وتعلقت بوالدته وادعت مرضها، وأعطت والدة بركة حقنة مخدر بجرعة زائدة، وتم نقلها إلى المستشفى.
رجاء الجداوي

تامر حبيب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي

طمأن السيناريست تامر حبيب، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أُصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ، وأن هذه الإصابة قد تركت لديها أثرًا ضخمًا مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللي هي الحمد لله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة".
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