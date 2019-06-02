قبل حفل العيد.. أنغام في المستشفى بسبب وعكة صحية

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ ص

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة أثناء تلقيها العلاج ويبدو أنها من داخل إحدى المستشفيات. ولم تفصح عن عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها أكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل. وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور".

جدير بالذكر أن الفنانة أنغام من المقرر أن تحيي حفل غنائي مع الاحتفالات بعد عيد الفطر، ونشرت عبر حسابها الشخصي على Instagram صورة الملصق الدعائي لحفلها المقرر إقامته بدولة الكويت يوم الجمعة 7 يونيو 2019، وعلقت عليها كاتبة: "‎حفله عيد الفطر السعيد 2019 النجمة أنغام النجم مطرف المطرف في حفل غنائي بعيد