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صواريخ إسرائيلية تقتل 3 جنود سوريين وتُصيب 7 آخرين

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
قصف سوريا
قصف سوريا
قال مصر عسكري، إن 3 جنود سوريين قتلوا، كما أصيب 7 آخرين نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية|، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية. وذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وأوضح، أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في أمس السبت، إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
وذكرت المتحدثة، أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد، بحسب "سكاي نيوز عربية".وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في
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انفجار-عبوة ناسفة (1)

إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين بليبيا

قال مصدر طبي، صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود. وأوضح أحد السكان، أن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في وسط المدينة. وقال: "سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني"، في الوقت الذي أكد فيه ساكن آخر: "وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا أنه تفجير سيارة مفخخة".
انفجار-فى-العراق

مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 في انفجارين بسوريا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية. وقالت قناة "الحرة" مساء السبت نقلا عن شهود عيان إن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربي لحديقة الرشيد. وأكدت أن قوات الأمن المحلية فرضت طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة. وتخضع الرقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعد أن كانت في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي استولى عليها في 2013 وأعلنها عاصمة له قبل أن يتم تحريرها في عام 2017.
مظاهرات-السودان

«المهنيين السودانيين»: لن نسمح للمجلس العسكري بفض الاعتصام

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده، بحسب "العربية .نت". وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها. اتهم المصطفى النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الأحداث، مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف. وأغلق الأمن السوداني، اليوم السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.
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العسكري السوداني: حكومة مدنية الآن تعني الفوضى

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى، قائلا: "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني، سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل الحكومة المدنية المقبلة تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى"، جاء في تصريحات صحفية، اليوم السبت، في أثناء حفل إفطار.
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قصف سوريا

غارات إسرائيلية جديدة على موقع للجيش السوري

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، في قصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية السورية شرق خان أرنبة فى ريف القنيطرة. وقال مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، إنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر. وأعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، استهدف بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير مبان وإصابة عسكريين بجروح.
ترامب ونتنياهو

خطة أمريكية جديدة.. تأجيل صفقة القرن لاغتصاب الضفة الغربية

على طريقة خطة تسليم الجولان المحتل منذ عام 1981، للكيان الإسرائيلي، تحدثت قناة إسرائيلية، عن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمساعي الخبيثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض تل أبيب سيادتها على الضفة الغربية، مبديا دعم البيت الأبيض لهذه للخطوة وعدم الممانعة لها، إذ كشف مراسل "القناة 12" الإسرائيلية، عميت سيجل، في تقرير الأحد، ملامح الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن طريق ما تسمى "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن ترامب قرر تأجيل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته.
شرطة-الاحتلال-فى-المسجد-الاقصى (1)

قوات الاحتلال تخرج المعتكفين من الأقصى بالقوة(فيديو)

لليوم الثاني على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المسجد الأقصى وأخرجت منه المعتكفين، فيما اعتقلت فتية من منطقة باب العمود بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الخاصة والضباط اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وأجْلوا المعتكفين من المسجد الأقصى. وقال الشهود إن القوات تمركزت بعد انتهاء صلاة التراويح في ساحة باب المغاربة، ثم تقدمت باتجاه الساحة المقابلة للمسجد القبلي، وهددت باعتقال المتواجدين في حال عدم خروجهم من الأقصى.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب عدد آخر بحالات اختناق بقنابل الغاز شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على عدد من الشبان اقتربوا من السياج الأمني قرب مخيم العودة شرق البريج، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المتظاهرين في تلك المنطقة ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق. وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين في التدفق على مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن".
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