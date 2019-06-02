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إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين بليبيا

تحرير:رويترز ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
قال مصدر طبي، صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود. وأوضح أحد السكان، أن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في وسط المدينة. وقال: "سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني"، في الوقت الذي أكد فيه ساكن آخر: "وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا أنه تفجير سيارة مفخخة".
وكانت درنة معقلا للمتشددين وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر سيطرته عليها بالكامل في يونيو 2018.وبعد سقوط معمر القذافي في 2011 استخدم تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية الدولة الغنية بالنفط كقاعدة لهجماتها مستغلين الفوضى والفراغ
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صواريخ إسرائيلية تقتل 3 جنود سوريين وتُصيب 7 آخرين

قال مصر عسكري، إن 3 جنود سوريين قتلوا، كما أصيب 7 آخرين نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية|، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية. وذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وأوضح، أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في أمس السبت، إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 في انفجارين بسوريا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية. وقالت قناة "الحرة" مساء السبت نقلا عن شهود عيان إن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربي لحديقة الرشيد. وأكدت أن قوات الأمن المحلية فرضت طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة. وتخضع الرقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعد أن كانت في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي استولى عليها في 2013 وأعلنها عاصمة له قبل أن يتم تحريرها في عام 2017.
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«المهنيين السودانيين»: لن نسمح للمجلس العسكري بفض الاعتصام

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده، بحسب "العربية .نت". وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها. اتهم المصطفى النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الأحداث، مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف. وأغلق الأمن السوداني، اليوم السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.
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العسكري السوداني: حكومة مدنية الآن تعني الفوضى

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى، قائلا: "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني، سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل الحكومة المدنية المقبلة تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى"، جاء في تصريحات صحفية، اليوم السبت، في أثناء حفل إفطار.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

الجيش الليبي يكشف دور الإرهابي المصري هشام عشماوي

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي سلم إلى مصر أمس، وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة. وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الليبي، سلم إرهابيين آخرين إلى السلطات المصرية إضافة إلى هشام عشماوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر
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أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
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والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
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مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
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