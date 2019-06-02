حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمد الراوي

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ ص

محمد الراوي

في مثل هذا اليوم 2 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1875: ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل. في عام 1896: غولييلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. في عام 1932: الملك فؤاد يفتتح مطار ألماظة ويستقل أول 3 طيارين مصريين. في عام 1989: رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة العربية لمصر بعد صلحها المنفرد مع إسرائيل.

في عام 2012: الحكم على رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وتبرئه جميع معاوني وزير الداخلية، كما حكم بإنقضاء الدعوى على نجليّ مبارك علاء وجمال بعد سقوط التهم الموجهه لهم بالتقادم، كما برأت المحكمة مبارك من جناية الاشتراك