أؤمن وأعمل بجد.. محمد صلاح يوضح سر نجاحه في تغريدة

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ ص

محمد صلاح

نشر محمد صلاح، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة عبر فيها عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد قيادته لنادي ليفربول للفوز على توتنهام. وكتب صلاح بالإنجليزية: "أؤمن بالشيء، وأعمل بجد، وسيتحقق ما تريد". وكان النجم المصري قد أكد عقب المباراة، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0.

وتابع هداف الريدز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: «هذا ما كنت أحلم به منذ كنت طفلا صغيرا عمره 7 سنوات، لذلك أنا فخور للغاية بما حققته مع ليفربول بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا».واستمر في حديثه: «سأكون سعيدًا للغاية غدًا تمكنت من التتويج بالبطولة العام المقبل وأصبح أول لاعب عربي يحصل على