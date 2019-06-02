«التخابر وحادث الواحات» أبرز محاكمات الأحد
«الاقتصادية» تنظر محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسون في أكبر قضية اتجار فى العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي
تحرير:سماح عوض الله
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
محاكمة مرسي- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وتتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، وتأتي إعادة المحاكمة بعد إلغاء محكمة النقض حكم أول درجة.
النيابة بـ«التخابر»: مرسي عميل لإيران وبديع تاجر سلاح
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، وقضت محكمة
النيابة بـ«التخابر»: مرسي عميل لإيران وبديع تاجر سلاح
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
حادث الواحات
تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية محاكمة 43 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات".
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابي، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
الاتجار في العملة
تبدأ محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، نظر أولى جلسات محاكمة 27 متهما، بينهم 25 متهما محبوسا في أكبر قضية اتجار فى العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي.
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وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات عن المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية في ما بينهم، وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.
وتبين من ملف أوراق القضية أن بها 27 متهما، منهم 25 متهما محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها، وتبين أنها 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.