«التخابر وحادث الواحات» أبرز محاكمات الأحد

«الاقتصادية» تنظر محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسون في أكبر قضية اتجار فى العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

محاكمة مرسي- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وتتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، وتأتي إعادة المحاكمة بعد إلغاء محكمة النقض حكم أول درجة.

النيابة بـ«التخابر»: مرسي عميل لإيران وبديع تاجر سلاح كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، وقضت محكمة