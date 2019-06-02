الزحام يخنق نفق السلام.. تعرف على حالة المرور اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

كثافات مرورية - أرشيفية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، ورصدت غرفة المتابعة بالإدارة العامة للمرور، كثافات كبيرة فى فترة الزروة الصباحية اليوم، مع التحقق من كفاءة عمل الطرق السريعة والصحراوية بشكل جيد، وتم رصد كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وشهد الطريق الدائري الأحجام المرورية المعتادة، بظهور كثافات للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة.

ورصدت غرفة المتابعة كثافات بمناطق المرج، فيما يعمل محور 26 يوليو بشكل جيد، مع استقرار فى حركة المرور أمام المتجه من مناطق القاهرة للشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر الحالة، والاتجاه الآخر يشهد كثافات فوق المتوسطة بنسبة أحمال 65%، فيما تم رصد كثافات أسفل الدائري وحتى مناطق 15 مايو. ويشهد محور كوبري 6 أكتوبر