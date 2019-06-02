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الزحام يخنق نفق السلام.. تعرف على حالة المرور اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
كثافات مرورية - أرشيفية
كثافات مرورية - أرشيفية
تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، ورصدت غرفة المتابعة بالإدارة العامة للمرور، كثافات كبيرة فى فترة الزروة الصباحية اليوم، مع التحقق من كفاءة عمل الطرق السريعة والصحراوية بشكل جيد، وتم رصد كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وشهد الطريق الدائري الأحجام المرورية المعتادة، بظهور كثافات للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة.
ورصدت غرفة المتابعة كثافات بمناطق المرج، فيما يعمل محور 26 يوليو بشكل جيد، مع استقرار فى حركة المرور أمام المتجه من مناطق القاهرة للشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر الحالة، والاتجاه الآخر يشهد كثافات فوق المتوسطة بنسبة أحمال 65%، فيما تم رصد كثافات أسفل الدائري وحتى مناطق 15 مايو. ويشهد محور كوبري 6 أكتوبر
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طقس-حار (2)

رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
محمد الراوي

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمد الراوي

في مثل هذا اليوم 2 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1875: ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل. في عام 1896: غولييلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. في عام 1932: الملك فؤاد يفتتح مطار ألماظة ويستقل أول 3 طيارين مصريين. في عام 1989: رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة العربية لمصر بعد صلحها المنفرد مع إسرائيل.
قطار (2)

السكة الحديد: لا تغيير في أسعار تذاكر القطارات الإضافية

تفقد مساء السبت، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 28 مايو الماضي إلى يوم 10 يونيو الجاري بواقع 10 قطارات يوميا فى الاتجاهين منها 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة بالإضافة إلى 490 عربة علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى بإجمالى نحو 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 يونيو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 2 يونيو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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سيولة-مرورية -

تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم السبت

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة و الطلاب إلى المدارس والجامعات.. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
سيولة-مرورية -

كثافات مرورية متوسطة بشوارع القاهرة الكبرى اليوم

رصدت غرفة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمرور، كثافات مرورية متوسطة، أعلى المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسط تعزيزات مرورية لمنع التكدسات بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية التي تشهدها مناطق القاهرة الكبرى، وتم رصد زحام أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات متوسطة أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي، وشهد محور الكورنيش أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، زحاما مروريا بسبب توجه الموظفين إلى أعمالهم، وكذلك محور صلاح سالم.
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زحام بالطرق الرئيسية.. حالة المرور صباح اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
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حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
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