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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
البنك المركزي
البنك المركزي
يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، الفترة من يناير إلى مارس 2018- 2019. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري 2018- 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة
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ياميش-رمضان (1)

منها الترمس والفول.. ننشر أسعار تسالي ومكسرات العيد

تستعد عشرات الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء عدد من السلع الأساسية، التي يرتبط وجودها بالاحتفال بعيد الفطر، ويأتى على رأسها مجموعة من المكسرات، تدخل تحت مسمى "تسالى العيد"، وهى تعد أحد طقوس استقبال الضيوف، خاصة فى القرى والمدن الريفية وبعض الأحياء الشعبية، الأمر الذى زاد من حجم الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسهم فى تحرك سعرها نحو الارتفاع بشكل طفيف. فى التقرير التالى ننشر أسعار أبرز المكسرات التى يشتريها المواطنون فى عيد الفطر.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 2 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.73 جنيه، ونحو 16.83 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.91 جنيه للبيع، و16.81 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك العقاري 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
وزارة-المالية

الحكومة تقترض 146.5 مليار جنيه من البنوك خلال يونيو

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 146.5 مليار جنيه خلال يونيو الحالي. وذكرت الوزارة، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 182.91 و273 و364 يوما بقيم 34 و35 و34 و37 مليار جنيه على التوالي. وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات "استحقاق يونيو 2022" بملياري جنيه، أجل 5 سنوات "استحقاق أبريل 2024" بقيمة 1.750 مليار جنيه. وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات "استحقاق أبريل 2026" بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات "استحقاق مايو 2029" بقيمة 1.250 مليار جنيه.
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البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم "المالية" طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
فلوس

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الأحد، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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