توقف الطريق بالسويس الصحراوي بعد مصرع مواطن

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

تكدس بالطريق- أرشيفية

لقي مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرون نتيجة حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى، صباح اليوم الأحد، ما نتج عنه توقف حركة المرور، قبل أن يتم تعزيز الخدمات الأمنية المعينة بالطريق لرفع آثار الحادث بواسطة أوناش المرور، بينما جرى نقل جثة المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة العامة. وفي ذات السياق، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عصام شادي، حملات مرورية أعلى الطرق والمحاور والميادين المختلفة بأنحاء الجمهورية، لرصد المخالفين لقواعد ولوائح وقوانين المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة العقيد عماد حماد، بلاغا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مروري، أمرت على أثره بتزويد الخدمات المرورية المعينة بالطريق، للعمل على تسيير حركة السيارات. كما تم الدفع بحملات مرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات