جريمة

توقف الطريق بالسويس الصحراوي بعد مصرع مواطن

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
تكدس بالطريق- أرشيفية
تكدس بالطريق- أرشيفية
لقي مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرون نتيجة حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى، صباح اليوم الأحد، ما نتج عنه توقف حركة المرور، قبل أن يتم تعزيز الخدمات الأمنية المعينة بالطريق لرفع آثار الحادث بواسطة أوناش المرور، بينما جرى نقل جثة المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة العامة. وفي ذات السياق، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عصام شادي، حملات مرورية أعلى الطرق والمحاور والميادين المختلفة بأنحاء الجمهورية، لرصد المخالفين لقواعد ولوائح وقوانين المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة العقيد عماد حماد، بلاغا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مروري، أمرت على أثره بتزويد الخدمات المرورية المعينة بالطريق، للعمل على تسيير حركة السيارات. كما تم الدفع بحملات مرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات
اقرأ المزيد
محمد-مرسى

«التخابر وحادث الواحات» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وتتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، وتأتي إعادة المحاكمة بعد إلغاء محكمة النقض حكم أول درجة.
الشرطة - استعدادات أمنية (2)

كيف نفذت الداخلية خطة القبضة الحديدية طوال 31 يوما؟

"القبضة الحديدية".. تلخص هاتان الكلمتان جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق طوال شهر مايو الماضي، إذ شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة التي تستهدف مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والعناصر شديدة الخطورة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، وإحكام السيطرة الأمنية
الشرطة - استعدادات أمنية (2)

سقوط 19 تاجر مخدرات في قبضة أمن الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
فساد-المرور

الانضباط المروري شعار حملات مرور الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد في رحلة البحث عن فرض الانضباط المروري، وواصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2590 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 890 مخالفة انتظار خاطئ، و270 مخالفة متنوعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فساد-المرور

الانضباط المروري شعار حملات مرور الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد في رحلة البحث عن فرض الانضباط المروري، وواصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2590 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 890 مخالفة انتظار خاطئ، و270 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
.رادار-مرور

ضبط 4324 مخالفة مرورية في حملات الـ 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية، بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 4324 مخالفة مرورية متنوعة، و23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجاء ذلك ? تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لمواجهة حوادث المرور، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، فيما تم الدفع بسيارات إنقاذ ودراجات نارية ورادارات بالطرق السريعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org