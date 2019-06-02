رياضة

«ماركا»: صلاح يثأر في مدريد بعد 371 يومًا

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
عاد محمد صلاح إلى المنصة الكبرى على صعيد القارة الأوروبية ليثأر لنفسه، وذلك بعد 371 يومًا من أمسية كييف يوم 26 مايو من عام 2018، عندما أنهى سيرجيو راموس حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ذلك العام، إذ تسبب الإسباني في إصابة المصري وأنهى مشاركته في المباراة النهائية، ووضع مشاركته في كأس العالم على المحك. بتلك الكلمات وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية رحلة صلاح متذكرة كلماته عقب نهائي العام الماضي: "ترك المباراة النهائية هو اللحظة الأسوأ في مسيرتي، عندما سقطت على الأرض، شعرت بمزيج من الألم البدني والقلق والغضب من عدم القدرة على مواصلة اللعب".
وبعد عام من ليلة كييف، واصلت جماهير ليفربول الغناء: "لن تسير وحدك أبدًا"، ولكن احتفالا هذه المرة بهدف صلاح الأول في شباك توتنهام في نهائي دوري الأبطال. عاد صلاح ليثأر بأفضل صورة ممكنة، مسجلا ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد باولو مالديني في عام 2005 بعد 51 ثانية، وبعد هدف إنريكي
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صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

أرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما قاد «مو» فريقه الريدز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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يويفا: صلاح وماني يضعان بلدهما على خريطة التتويج

هناك 50 دولة تملك لاعبا واحدا على الأقل تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، فبعد تتويج ليفربول باللقب أمس، على حساب توتنهام، أضيفت دولتان جديدتان إلى القائمة، وهما مصر والسنغال، عبر كل من محمد صلاح وساديو ماني، ومنذ النسخة الأولى للبطولة عام 1956، شارك 1.066 لاعبًا من 63 جنسية مختلفة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتملك إيطاليا العدد الأكبر من اللاعبين بواقع 147 لاعبًا، وحرم نابي كيتا من خوض النهائي بسبب الإصابة وكان سيصبح أول لاعب غيني يشارك في النهائي، وكذلك فيكتور وانياما لاعب توتنهام الذي لم يشارك في اللقاء أيضًا.
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محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.
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«صلاح وروز».. 3 معارك تشعل لهيب نهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته نهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي، خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
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