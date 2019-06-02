يويفا: صلاح وماني يضعان بلدهما على خريطة التتويج

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

محمد صلاح

هناك 50 دولة تملك لاعبا واحدا على الأقل تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، فبعد تتويج ليفربول باللقب أمس، على حساب توتنهام، أضيفت دولتان جديدتان إلى القائمة، وهما مصر والسنغال، عبر كل من محمد صلاح وساديو ماني، ومنذ النسخة الأولى للبطولة عام 1956، شارك 1.066 لاعبًا من 63 جنسية مختلفة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتملك إيطاليا العدد الأكبر من اللاعبين بواقع 147 لاعبًا، وحرم نابي كيتا من خوض النهائي بسبب الإصابة وكان سيصبح أول لاعب غيني يشارك في النهائي، وكذلك فيكتور وانياما لاعب توتنهام الذي لم يشارك في اللقاء أيضًا.

وتملك اليونان أكبر عدد من اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا، دون أن تتوج بأي لقب بواقع 12 لاعبًا. وتعد تركيا أعلى الدول الأوروبية تصنيفًا في اليويفا -العاشر- والتي لم يتوج منها أي لاعب من قبل بدوري الأبطال، حيث مثلها 3 لاعبين فقط في النهائي. وبالنسبة لأكثر الدول الإفريقية التي مثلها