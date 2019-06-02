رياضة

يويفا: صلاح وماني يضعان بلدهما على خريطة التتويج

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
هناك 50 دولة تملك لاعبا واحدا على الأقل تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، فبعد تتويج ليفربول باللقب أمس، على حساب توتنهام، أضيفت دولتان جديدتان إلى القائمة، وهما مصر والسنغال، عبر كل من محمد صلاح وساديو ماني، ومنذ النسخة الأولى للبطولة عام 1956، شارك 1.066 لاعبًا من 63 جنسية مختلفة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتملك إيطاليا العدد الأكبر من اللاعبين بواقع 147 لاعبًا، وحرم نابي كيتا من خوض النهائي بسبب الإصابة وكان سيصبح أول لاعب غيني يشارك في النهائي، وكذلك فيكتور وانياما لاعب توتنهام الذي لم يشارك في اللقاء أيضًا.
وتملك اليونان أكبر عدد من اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا، دون أن تتوج بأي لقب بواقع 12 لاعبًا. وتعد تركيا أعلى الدول الأوروبية تصنيفًا في اليويفا -العاشر- والتي لم يتوج منها أي لاعب من قبل بدوري الأبطال، حيث مثلها 3 لاعبين فقط في النهائي. وبالنسبة لأكثر الدول الإفريقية التي مثلها
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صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

أرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما قاد «مو» فريقه الريدز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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«ماركا»: صلاح يثأر في مدريد بعد 371 يومًا

عاد محمد صلاح إلى المنصة الكبرى على صعيد القارة الأوروبية ليثأر لنفسه، وذلك بعد 371 يومًا من أمسية كييف يوم 26 مايو من عام 2018، عندما أنهى سيرجيو راموس حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ذلك العام، إذ تسبب الإسباني في إصابة المصري وأنهى مشاركته في المباراة النهائية، ووضع مشاركته في كأس العالم على المحك. بتلك الكلمات وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية رحلة صلاح متذكرة كلماته عقب نهائي العام الماضي: "ترك المباراة النهائية هو اللحظة الأسوأ في مسيرتي، عندما سقطت على الأرض، شعرت بمزيج من الألم البدني والقلق والغضب من عدم القدرة على مواصلة اللعب".
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موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة

تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».
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محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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