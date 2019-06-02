حملات لكشف حالات التعاطي خلال القيادة قبل العيد

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

حملات مرورية -أرشيفية

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية. واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتضمنت الحملة المرورية إخصائيين طبيين لإجراء فحص تعاطي المخدرات، وتم إخضاع السائقين للفحص بشكل عشوائي، وتحرير محاضر بالحالات المضبوطة بالقيادة تحت تأثير المخدر، وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شؤونها، بينما تم تحصيل مخالفات وغرامات مرورية. الزحام يخنق نفق السلام.. تعرف على حالة المرور اليوم أسفرت