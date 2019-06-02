سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فانوس رمضان
فانوس رمضان
تستعد دار الإفتاء، اليوم، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية، لاستطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك، وبحسب ما أعلنه المعهد، فإنه من المقرر فلكيًّا أن يكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، غير أنه مع حلول اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، يفضل ويستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ".
ومن الأدعية المستحبة فى رمضان: "اللهُمَّ اجْعَل لى نَصيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَداء شكْركَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الراحِمينَ، اللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ،
اقرأ المزيد
زحام-مرورى (3)

الزحام يخنق نفق السلام.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، ورصدت غرفة المتابعة بالإدارة العامة للمرور، كثافات كبيرة فى فترة الزروة الصباحية اليوم، مع التحقق من كفاءة عمل الطرق السريعة والصحراوية بشكل جيد، وتم رصد كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وشهد الطريق الدائري الأحجام المرورية المعتادة، بظهور كثافات للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة.
طقس-حار (2)

رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
محمد الراوي

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمد الراوي

في مثل هذا اليوم 2 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1875: ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل. في عام 1896: غولييلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. في عام 1932: الملك فؤاد يفتتح مطار ألماظة ويستقل أول 3 طيارين مصريين. في عام 1989: رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة العربية لمصر بعد صلحها المنفرد مع إسرائيل.
قطار (2)

السكة الحديد: لا تغيير في أسعار تذاكر القطارات الإضافية

تفقد مساء السبت، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 28 مايو الماضي إلى يوم 10 يونيو الجاري بواقع 10 قطارات يوميا فى الاتجاهين منها 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة بالإضافة إلى 490 عربة علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى بإجمالى نحو 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org