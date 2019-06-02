دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فانوس رمضان

تستعد دار الإفتاء، اليوم، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية، لاستطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك، وبحسب ما أعلنه المعهد، فإنه من المقرر فلكيًّا أن يكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، غير أنه مع حلول اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، يفضل ويستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ".

ومن الأدعية المستحبة فى رمضان: "اللهُمَّ اجْعَل لى نَصيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَداء شكْركَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الراحِمينَ، اللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ،