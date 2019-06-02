غياب عشماوي ورفاقه يؤجل «بيت المقدس» للغد

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

رئيس المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 213 متهماً خطراً من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس على رأسهم هشام عشماوي لجلسة غدٍ الاثنين، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، وغيابهم عن جلسة اليوم، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.

النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى الجنايات في ختام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم، وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم، وأعدت النيابة مذكرة بأدلة الثبوت والاتهامات الواردة بحق المتهمين، وشملت تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات البلاد. النيابة العامة أسندت إلى المتهمين