فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ«حسن حسني»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
حسن حسني
حسن حسني
منذ صباح اليوم، يتداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" يظهر فيها الفنان حسن حسني داخل العناية المركزة، على جهاز التنفس الاصطناعي، كما تحدثت صفحات عدة عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، لكن تلك الأنباء نفتها الفنانة نهال عنبر، التي قالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليا، بل إنه غادر المستشفى إلى منزله منذ ساعات، وربما الصورة المتداولة التُقطت له خلال إحدى الأزمات الصحية التي سبق أن تعرض لها، أو كانت من أحد أعماله الفنية.
تصريحات صحفية منسوبة إلى الفنان الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، جاءت أيضًا لتنفي ما أثير حول تراجع حالته الصحية، فقد قال "حسني" إنه بخير، وإن ما يتردد من أنباء في هذا الشأن هو عارٍ تمامًا من الصحة. "حسني" أبدى تعجبه من إصرار عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة أخبار كاذبة عن تعرضه لأزمة
اقرأ المزيد
يوسف-الشريف (2)

«The End» مسلسل يوسف الشريف مع «سينرجي» رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، عن اسم وبوستر مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي تم التعاقد على تقديمه في شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End- النهاية" حيث كشف رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم الأحد، عن البوستر الدعائي المبدئي للمسلسل، ونشره عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله"، ويبدو من الأفيش أن العمل ستدور قصته حول نهاية العالم، حيث يظهر نصف وجه يوسف الشريف، ومن خلفه دمار قد أصاب العالم.
عمرو-دياب-ودينا-الشربيني (3)

دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".
اقرأ المزيد من الأخبار
ابو-جبل

«أبو جبل»25| «حسن» يقترب من اكتشاف قاتل أطفاله

انطلقت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "أبوجبل"، بطولة مصطفى شعبان، والذى يعرض يوميًّا خلال شهر رمضان على شاشة OnE الفضائية، بمواصلة حسن "مصطفى شعبان" هربه من رجال الشرطة، وفي نفس الوقت يحاول أن يصل إلى "خلود"، بعدما اكتشف أنها هي من قامت بنسخ مفتاح شقته، حيث أصبحت -بالنسبة له- المتهمة الأولى فى قتل أطفاله. ولم تهنأ انتصار "مريم حسن" بالأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل، حيث تعرضت إلى عملية نصب خسرت على أثرها كل شيء، لتنهار تمامًا.
بوستر-كلبش

«كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود فعل واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من الخاتمة.
زلزال (2)

«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
ابو-جبل

«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org