حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ«حسن حسني»

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

حسن حسني

منذ صباح اليوم، يتداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" يظهر فيها الفنان حسن حسني داخل العناية المركزة، على جهاز التنفس الاصطناعي، كما تحدثت صفحات عدة عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، لكن تلك الأنباء نفتها الفنانة نهال عنبر، التي قالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليا، بل إنه غادر المستشفى إلى منزله منذ ساعات، وربما الصورة المتداولة التُقطت له خلال إحدى الأزمات الصحية التي سبق أن تعرض لها، أو كانت من أحد أعماله الفنية.

تصريحات صحفية منسوبة إلى الفنان الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، جاءت أيضًا لتنفي ما أثير حول تراجع حالته الصحية، فقد قال "حسني" إنه بخير، وإن ما يتردد من أنباء في هذا الشأن هو عارٍ تمامًا من الصحة. "حسني" أبدى تعجبه من إصرار عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة أخبار كاذبة عن تعرضه لأزمة