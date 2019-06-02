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نتنياهو يهدد السوريين: الضربات القادمة أقوى بكثير

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
نتنياهو
نتنياهو
علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الغارة التي شنتها طيران جيشه، فجر اليوم الأحد، على عدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين أثناء تصدي الدفعات الجوية في دمشق للهجوم الصاروخي، إذ قال نتنياهو، إنه أعطى الأوامر ?لتنفيذ الغارة بعد مشاورات أمنية، بناء على طلب شخصي منه، موضحا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أنه جيش الاحتلال "سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مؤكدا أن هذه الخطوة تتفق مع السياسة التي ينتهجها ويواصل انتهاجه خلال الفترة المقبلة "من أجل ضمان آمن إسرائيل".وبرر جيش الاحتلال، غارات الفجر، بأنها كانت ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ،
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هلال-رمضان

البحوث الفلكية: رؤية هلال عيد الفطر «مش مضمونة»

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال، لكنها لا تضمن رؤيته، حيث تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده دون إضاعة الوقت فى البحث عنه فى اتجاهات متعددة فى صفحة السماء، وبذلك يمكن رؤيته ورصده مهما قلت فترة مكثه بعد غروب الشمس، وتحدث عن ظروف رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1440 والذى ستستطلعه دار الإفتاء المصرية مساء غد الإثنين.
اقتحام المسجد الأقصى 1

الأقصى يستغيث.. جنود الاحتلال ومستوطنون يعتدون على المعتكفين

أصيب صباح اليوم الأحد، عدد من المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اعتراضهم اقتحامات استفزازية للمستوطنين، وقال شهود عيان، إن القوة اقتحمت الأقصى، وداهمت المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة، إلا أنها عادت وانسحبت منه وأغلق المصلون أبواب المصلى، في حين انتشر المعتكفون في باحاته، وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات جديدة واستفزازية للمستوطنين؛ ما أدى إلى اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالدفع والضرب، وأصيب عدد منهم.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين بليبيا

قال مصدر طبي، صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود. وأوضح أحد السكان، أن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في وسط المدينة. وقال: "سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني"، في الوقت الذي أكد فيه ساكن آخر: "وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا أنه تفجير سيارة مفخخة".
قصف سوريا

صواريخ إسرائيلية تقتل 3 جنود سوريين وتُصيب 7 آخرين

قال مصر عسكري، إن 3 جنود سوريين قتلوا، كما أصيب 7 آخرين نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية|، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية. وذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وأوضح، أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في أمس السبت، إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
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الانتخابات الإسرائيلية 3

إسرائيل في مأزق بعد الدعوة لانتخابات جديدة

الأربعاء الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، على حل نفسه، بعد أن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي يعني عقد انتخابات جديدة في البلاد هذا العام، في واقعة غير مسبوقة، وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتًا مقابل 45 صوتًا لصالح حل نفسه، ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في 17 سبتمبر المقبل. وواجه نتنياهو، زعيم حزب الليكود الحاكم، صعوبة في جمع شتات أطراف الائتلاف، بسبب خلاف بين الأحزاب الدينية المتطرفة والأحزاب القومية.
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
بنيامين نتنياهو

غدا المهلة الأخيرة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟

يوم واحد فقط تبقى قبل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمات عدة لإقناع شركائه في التحالف للموافقة على تشكيل الحكومة، الأمر الذي يهدد بدخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وسط تزايد الاحتمالات بعقد انتخابات جديدة في 17 سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه، مرر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار، يدعو إلى حل الكنيست بموافقة 66 عضوا، ورفض 44 آخرين.
قصف سوريا

غارات إسرائيلية جديدة على موقع للجيش السوري

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، في قصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية السورية شرق خان أرنبة فى ريف القنيطرة. وقال مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، إنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر. وأعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، استهدف بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير مبان وإصابة عسكريين بجروح.
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