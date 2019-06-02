اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

محمد صلاح

أرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما قاد «مو» فريقه الريدز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

وقال أبو ريدة في برقيته، وفقا لما نقله الحساب الرسمي للجبلاية، موجهًا حديثه لصلاح: «هذا الإنجاز التاريخي مدعاة لفخر كل مصري ومحب لكرة القدم، وأتمنى أن يكون فألا حسنًا لنا جميعًا في قيادتك منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية». وأكد رئيس الجبلاية أنه يتقدم بهذه التهنئة بالأصالة عن نفسه ونيابةً