دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

زينة رمضان

يحرص الصائمون فى مشارق الأرض ومغاربها على الإكثار من الدعاء والتقرب إلى المولى، عز وجل، فى الأيام الأخيرة من رمضان، وبالأخص فى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، لكونه من المحتمل فلكيا أن يكون آخر يوم من رمضان لهذا العام، وذلك بعدما كشف معهد البحوث الفلكية، فى بيان رسمى له، أن غرة شهر شوال يوم الثلاثاء، غير أنه مع حلول آخر يوم لشهر رمضان المبارك لهذا العام، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ، وارْزُقني فيهِ التوفيقَ وَالعِصْمَةَ، وَطَهِّر قَلبي مِن غياهِب التهمَةِ، يا رَحيمًا بِعبادِهِ المؤمنين".

وكذلك من الأدعية المستحبة فى رمضان: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم، يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا