دعاء اليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

زينة رمضان

يحرص الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، على الإكثار من الدعاء والتقرب من المولى عز وجل فى الأيام الأخيرم من رمضان، وبالأخص فى يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، لكونه من المحتمل فلكيا أن يكون أخر يوم فى رمضان لهذا العام، وذلك بعدما كشف معهد البحوث الفلكية، فى بيان رسمى له، أن غرة شهر شوال يوم الثلاثاء، غير أنه ومع حلول آخر يوم لشهر رمضان المبارك لهذا العام، يستحب قراءة هذا الدعاء: أللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ ، وَ ارْزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَ العِصْمَةَ ، وَ طَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ ، يارَحيماً بِعبادِهِ المُؤمنينَ .

وكذلك من الأدعية المستحبة فى رمضان: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من ان أَظلِم أو أُظلَم ،يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا



وكذلك من الأدعية المستحبة فى رمضان: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من ان أَظلِم أو أُظلَم ،يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، الله أهدني وسدني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد.



اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.







