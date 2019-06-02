ليفربول لن يشارك في مونديال الأندية هذا الموسم

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

ليفربول

لن يشارك ليفربول في كأس العالم للأندية هذا الصيف، على الرغم من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، أمس، على حساب توتنهام، وذلك بعد أن غير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظام البطولة، لتُلعب مرة واحدة كل 4 سنوات، بدلًا من لعبها كل عام، ومن ثم سيواجه ليفربول أفضل أندية العالم، ولكن في عام 2021، عندما تقام البطولة بشكلها الجديد، بمشاركة 24 ناديًا بين شهري يونيو ويوليو، وستحل تلك البطولة بدلًا من كأس القارات، الذي كان يقام قبل انطلاق كأس العالم بعامٍ واحد.

ويتضمن النظام الجديد للبطولة مشاركة 6 أندية من قارة أمريكا الجنوبية و3 من كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، وفريق وحيد من أوقيانوسيا، مقابل مشاركة 8 فرق من أوروبا. وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو في وقت سابق عن النظام الجديد للبطولة: "الآن سيتابع العالم كأس عالم حقيقيا للأندية بمشاركة أفضل الأندية