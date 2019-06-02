صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

محمد صلاح

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

وبعد تتويج صلاح بساعات كشفت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الكتالونية عن أن «مو» على الرغم من تتويجه بدوري الأبطال مع فريقه الأحمر، فإنه بعيد تمامًا عن ميسي في صراع الكرة الذهبية، مشيرة إلى أن من يستحق لقب الأفضل في مباراة النهائي هو المدرب يورجين كلوب وحارس المرمي أليسون. الصحيفة