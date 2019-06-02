رياضة

صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
وبعد تتويج صلاح بساعات كشفت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الكتالونية عن أن «مو» على الرغم من تتويجه بدوري الأبطال مع فريقه الأحمر، فإنه بعيد تمامًا عن ميسي في صراع الكرة الذهبية، مشيرة إلى أن من يستحق لقب الأفضل في مباراة النهائي هو المدرب يورجين كلوب وحارس المرمي أليسون. الصحيفة
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كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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فان دايك: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن ثقته بأن تتويج ليفربول أمس بلقب دوري أبطال أوروبا هو البداية فقط للمزيد من التتويجات، وقال فان دايك: "أعتقد أنه يتوجب علينا الشعور بالجوع تجاه المزيد من التتويجات، انتهى موسمنا اليوم وتوجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو لقب بكل تأكيد أردناه بشدة، ولكن في شهر يوليو عندما نعود من جديد، سنبدأ من الصفر، كل لاعب يعمل من أجل تحقيق أهدافه، وهدفنا هو المنافسة على الألقاب إن أمكن، وأرى بأننا نملك اللاعبين القادرين على تحقيق ذلك".
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أين يوجد صلاح بين تقييمات لاعبي ليفربول؟

تغلب ليفربول أمس السبت على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحرص موقع "سكاي سبورتس" البريطاني على تقييم لاعبي الريدز، حيث حصل الحارس البرازيلي أليسون على 8، بفضل تألقه اللافت للنظر في آخر 15 دقيقة من المباراة ليلعب دورًا بارزًا في تتويج الليفر باللقب، وحصل تريند ألكسندر أرنولد على 7 بفضل مساهمته الهجومية الطيبة ومراقبته المميزة لهيونج مين سون، إلا أنه عابه تنفيذه السيئ للركلات الركنية، كما حصل جويل ماتيب على 7 على الرغم من عدم اختباره بشدة، إلا أنه أسهم بشكل جيد في بناء الهجمات من الخلف.
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اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

أرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما قاد «مو» فريقه الريدز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح أوروبيا

يستعد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت، وذلك عندما يواجه توتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، ويأمل صلاح في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما وصل إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد، قبل أن يتعرض لإصابته الشهيرة في الكتف بسبب تدخل سيرجيو راموس، ليغادر في منتصف الشوط الأول في المواجهة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-1، والآن يملك صلاح الفرصة للفوز باللقب خاصة أنه يواجه خصمه المفضل أوروبيًا.
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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لنهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
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