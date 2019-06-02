البحوث الفلكية: رؤية هلال عيد الفطر «مش مضمونة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

البحوث الفلكية تتحدث عن هلال عيد الفطر 2019

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال، لكنها لا تضمن رؤيته، حيث تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده دون إضاعة الوقت فى البحث عنه فى اتجاهات متعددة فى صفحة السماء، وبذلك يمكن رؤيته ورصده مهما قلت فترة مكثه بعد غروب الشمس، وتحدث عن ظروف رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1440 والذى ستستطلعه دار الإفتاء المصرية مساء غد الإثنين.

وأوضح القاضي، أنه بالنسبة لهلال شوال، فإن غروب شمس يوم الرؤية سيكون فى تمام الساعة السادسة و53 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، فيما سيكون غروب القمر فى الساعة السادسة و58 دقيقة، أى أن فترة مكث الهلال فى سماء القاهرة وأغلب محافظات جمهورية مصر العربية ستكون 6 دقائق، باستثناء بورسعيد وطابا اللتين