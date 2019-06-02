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البحوث الفلكية: رؤية هلال عيد الفطر «مش مضمونة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
البحوث الفلكية تتحدث عن هلال عيد الفطر 2019
البحوث الفلكية تتحدث عن هلال عيد الفطر 2019
قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال، لكنها لا تضمن رؤيته، حيث تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده دون إضاعة الوقت فى البحث عنه فى اتجاهات متعددة فى صفحة السماء، وبذلك يمكن رؤيته ورصده مهما قلت فترة مكثه بعد غروب الشمس، وتحدث عن ظروف رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1440 والذى ستستطلعه دار الإفتاء المصرية مساء غد الإثنين.
وأوضح القاضي، أنه بالنسبة لهلال شوال، فإن غروب شمس يوم الرؤية سيكون فى تمام الساعة السادسة و53 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، فيما سيكون غروب القمر فى الساعة السادسة و58 دقيقة، أى أن فترة مكث الهلال فى سماء القاهرة وأغلب محافظات جمهورية مصر العربية ستكون 6 دقائق، باستثناء بورسعيد وطابا اللتين
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صلاة-العيد

البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
تعليم-مدارس-فصل-بنات

إعلان موعد العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد 2019-2020، فى ضوء نتائج الاجتماع الذى عقده أمس السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم ، إذ تقرر بدء العام الدراسى الجديد فى 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
قطار (2)

السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات 28 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأحد نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 40 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 25 دقيقة.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
رمضان-نايتس

دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك

تستعد دار الإفتاء، اليوم، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية، لاستطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك، وبحسب ما أعلنه المعهد، فإنه من المقرر فلكيًّا أن يكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، غير أنه مع حلول اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، يفضل ويستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ".
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هلال-رمضان

فلكيا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر

أعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".
هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
حج-وعمرة (2)

اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضى القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو 2019. وأشار التقرير إلى أن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مداره بدقة، حيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم، أي أنه يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.
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