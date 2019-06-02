مناقشة رواية «كحل وحبهان» في «1لكتبجية» 15 يونيو

تحرير:كريم محجوب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

عمر طاهر

تنظم مكتبة «الكتبجية» بالتعاون مع دار الكرمة للنشر، يوم السبت 15 يونيو، ندوة وحفل توقيع لرواية "كحل وحبهان" للكاتب والإعلامي "عمر طاهر"، فى السابعة مساءً بمقر المكتبة، ويدير اللقاء الشاعر أحمد شبكة، بحضور عدد من المثقفين، وجمهور قراء الكاتب. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب، والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته؛ مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء، فيختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله.

عمر طاهر كاتب وشاعر وُلد في منتصف السبعينيات، صدر له عدد من الكتب والروايات، منها «كتاب المواصلات، ألبومات عمر طاهر الساخرة، صنايعية مصر، كتاب إذاعة الأغاني»، وهو حاصل على جائزة أفضل كتاب لعام 2015 في استفتاء المكتبات والقراء. وأيضًا قدم عددا من الدواوين الشعرية، منها «قهوة وشيكولاتة،

عمر طاهر كاتب وشاعر وُلد في منتصف السبعينيات، صدر له عدد من الكتب والروايات، منها «كتاب المواصلات، ألبومات عمر طاهر الساخرة، صنايعية مصر، كتاب إذاعة الأغاني»، وهو حاصل على جائزة أفضل كتاب لعام 2015 في استفتاء المكتبات والقراء.



وأيضًا قدم عددا من الدواوين الشعرية، منها «قهوة وشيكولاتة، لا بد من خيانة، مشوار لحد الحيطة»، كما قدم عددا من البرامج الإذاعية مثل: «واحد صاحبي»، «الطريق إلى عابدين»، وبرنامجا تليفزيونيا بعنوان «سر الصنعة»، كما ألف عددًا من المسرحيات، منها «يا طالع القلعة» و«شغل عفاريت».



وكذلك كتب أغاني لعدد من المطربين مثل: «أصالة، ورامي صبرى، وأحمد عدوية، وكايروكي، وسعاد ماسي، وأحمد سعد».