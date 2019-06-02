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مناقشة رواية «كحل وحبهان» في «1لكتبجية» 15 يونيو

تحرير:كريم محجوب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
عمر طاهر
عمر طاهر
تنظم مكتبة «الكتبجية» بالتعاون مع دار الكرمة للنشر، يوم السبت 15 يونيو، ندوة وحفل توقيع لرواية "كحل وحبهان" للكاتب والإعلامي "عمر طاهر"، فى السابعة مساءً بمقر المكتبة، ويدير اللقاء الشاعر أحمد شبكة، بحضور عدد من المثقفين، وجمهور قراء الكاتب. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب، والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته؛ مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء، فيختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله.
عمر طاهر كاتب وشاعر وُلد في منتصف السبعينيات، صدر له عدد من الكتب والروايات، منها «كتاب المواصلات، ألبومات عمر طاهر الساخرة، صنايعية مصر، كتاب إذاعة الأغاني»، وهو حاصل على جائزة أفضل كتاب لعام 2015 في استفتاء المكتبات والقراء. وأيضًا قدم عددا من الدواوين الشعرية، منها «قهوة وشيكولاتة،
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نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».
نجيب سرور

«شاعر العقل» نجيب سرور.. ظلم حيًا وميتًا

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا أول مرة، وحتى أغمضها عنها لآخر مرة، لم ير نجيب سرور سوى الظلم، الذي بدا له شبحا قميئًا، تربص به، رافقه طيلة حياته، تشتد سواعده ليكسره، فينتفض سرور بإبداعه يحاربه ويواجهه، لكن وبعد معركته معه التي استمرت 47 عامًا خسر نجيب سرور، وحقق الظلم مبتغاه وأنجز مهمته، حيث توفي الراحل الذي يحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حيث أودع فيها ظلمًا وعنوة في أكتوبر 1978، نظرًا لأن أشعاره ولسانه الحاد لم ترق للكثيرين.
نجيب سرور

في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.
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المنشد-إيهاب-يونس

فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
الكاتب-ربيع-مفتاح

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الكاتب والناقد ربيع مفتاح

نعى المجلس الأعلى للثقافة في بيان له اليوم الثلاثاء، الكاتب والناقد الكبير ربيع مفتاح عضو لجنة القصة بالمجلس، الذي رحل عن دنيانا وغادرنا مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ65 عاما. وقال المجلس في بيانه إن "الراحل ربيع مفتاح صاحب الأعمال الأدبية المتميزة، منها بانوراما العشق والكتابة، وماذا حدث لنادية حسنى، وزوايا الرؤية: قراءات فى القصة القصيرة والرجل الأخير في الوادي، وسقوط الأباطرة وغيرها من الأعمال الإبداعية، التى أضافت الكثير للحياة الثقافية".
رواية-عنكبوت-في-القلب

«عنكبوت في القلب»| هكذا حول أبو زيد أشعاره إلى رواية

"مد يده إلى الداخل، إلى يسار جسده، لا هذه الأمعاء، لا أريد البنكرياس.. عندما ظفرت به يده نظر إليه (القلب) بأسى كان جزء كبيرا منه قد تفحم تمامًا وتساقط الرماد منه، والجزء الآخر أصبح مثل جمرة منطفئة، ومنه يبين شريان ينبض بوهن شديد، مثل كلب شوارع أصيب بطلق ناري وينازع الموت".. ما سبق فقرة من رواية، لا تصنف كرواية رعب أو يمكن اعتبارها أصلًا رواية بمقاييس الكتابة المتعارفة، وإنما أفكار خرجت من صُلب فكرة أساسية طاردت المؤلف سنين طوال فقرر أن يعرضها علينا عسى أن يجد في كتابتها إرضاءً لنا، أو على الأقل يسقط عبئها من فوق كاهله ويشاركنا إياها.
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