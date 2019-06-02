جريمة

زوجة تطلب خلعا: «بناكل اللحمة في السر خوفا من أمه»

حماتها تمنع أى تجديدات بمكان الزوجية وحين طلبت من زوجها شراء ملابس للعيد فوجئت بحماتها توبخها بقولها: «أنا عمرى ما شُفت واحدة ماعداش عليها سنة زواج ومحتاجة لبس»
تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
ندم زوجة - تعبيرية
ندم زوجة - تعبيرية
دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، بطلقة بائنة بالخلع، لاستحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، كانت النهاية الطبيعية لمعلمة فى إحدى المدارس الخاصة، بعد أن باتت تكره زوجها، إذ تراه إمعة لوالدته، ليس قادرًا على استيعاب مسؤولية أسرة وحياة زوجية مشتركة، وذلك لتحكم حماتها فى كل ما يخصهما، وجعله يستجيب أو يرفض طلبات زوجته بناءً على رأيها وتحكمها، وتعاون حماتها فى الأمر شقيقتا زوجها، الذى نشأ ولدًا وحيدًا بين ثلاث نسوة، يتحكمن فى حياته، ويستولين على أمواله كذلك.
توضح صاحبة الدعوى أن خطبتها استمرت لقرابة العامين، كان خطيبها خلالهما شحيح الزيارات والهدايا لها متعللا بانشغاله بتجهيز شقة الزوجية، على الرغم من أن شقتهما إيجار، ثم فوجئت بعد ذلك بأنه لم يقم بتشطيبها بما يليق بعروسين جديدين، وإذا جلب لها هدايا تجدها رديئة وذوقها غير مناسب، وكانت تضطر لقبولها منعًا
اقرأ المزيد
حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
العاب-نارية

تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
استبدلي-أدوية-التخسيس-بمشروب-سحري-حارق-للدهون

مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.
المرور‎ (2)

المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
اقرأ المزيد من الأخبار
ملح

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب مرايا المنزل وبخاخ ملح

أقامت محاسبة فى أحد البنوك، دعوى خلع ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، الذى تعتبره مهتما بعلوم الطاقة إلى حد الشعوذة، مما جعلها تصاب بنوبات إحباط واكتئاب من تسلطه فى هذا الشأن، بما يجعلها تتحرك فى منزلها كإنسان آلي، معرض كل ثانية لانتقاد سلوكه، والإملاء عليها ماذا تفعل وما لا تفعل، وألا تضع هذا المقعد هنا، وألا تترك مفاتيحها بذلك الشكل، وأن تغطي المرآة خلال نومها، وقائمة طويلة من التحكمات تخنقها دون أدنى مبرر، باستثناء قناعة زوجها بشأن الطاقة، جلب الطاقة الإيجابية وطرد السلبية.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «حب يهزر فوضع ثعبانا في السكرية»

أصيبت ربة منزل بانهيار عصبي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتخرج منه إلى محكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، الذى تسبب فى سوء حالتها النفسية، ووضعها فى ضغط عصبي شديد بسبب اعتياده إخافتها وافتعال المقالب بها، وأكدت الزوجة استحالة العشرة بينهما، وتمسكها بطلب الخلع، وقالت: «أخلعه دلوقتى أحسن ما أتخلع أنا من الدنيا كلها بأزمة قلبية ولا سكتة دماغية بسبب سلوكه المتهور، دا إنسان مش طبيعي ولا يطاق.. ومقالبه سخيفة خالية من أى ملمح للطرافة، لكنه مدمنها ومعتاد عليها».
ندم

عدت على القهوة.. أغرب حالة خلع بين زوجين

من منا لا يصادف مقاهي حين يسير فى الشارع؟ ومن منا لا يضطر إلى العبور من أمامها، خاصة إذا كان يسير على الرصيف فى جهة مقصده، وفى ميدان مزدحم يعج شارعه بحركة سيارات الأجرة ومواقف السرفيس والباعة الجائلين كذلك، وهل مطلوب منى كزوجة وأم تسير بأبنائها فى الشارع أن تشق الأرض وتسير فى باطنها، لو صادفت فى طريقها مقهى مرت عليه؟ هذه الأسئلة كانت كفيلة لدفع ربة منزل إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها، الذى سبها وأهانها فى الشارع حين تصادف مرورها على مقهى بميدان رمسيس.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

طبيبة أجبرتها حماتها على مسح السلالم فخلعت ابنها

تزوجت طبيبة من زميلها فى العمل، بعدما قررت التغاضى عن ظروفه المادية السيئة، معتبرة أن تعليمه وثقافته سيرتقيان به، وعن الفارق الاجتماعي بين أسرتيهما، لكنها اصطدمت بعد الزواج بمشكلات أهله بقيادة حماتها، التى بدأت تفتعل مشكلات بين الزوجين من الشهر الأول للزواج، وهو ما دفع العروس إلى قصد المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية بالخلع، رافضة أى وساطات أو محاولات للصلح، بمجرد أن انساق زوجها وراء آراء والدته وحاول إجبارها عليها، وكان من ضمنها إجبارها على مسح سلالم المنزل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org