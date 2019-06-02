قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

تحركت أسعار الذهب نحو الارتفاع على مدار الأيام القليلة الماضية لتسجل ارتفاعا بنحو 7 جنيهات فى الجرام خلال يومين فقط، مع ترقب مزيد من الارتفاع بالأسواق خلال عيد الفطر
يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.
شعبة الذهب: الارتفاع هو الأعلى خلال شهرين
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب سجل أعلى ارتفاع له خلال الأسابيع الثمانية الماضية كاسرًا حاجز الاستقرار.
وأضاف نجيب أن الارتفاع تجاوز الـ7 جنيهات، وهو رقم مؤثر فى مسار حركة الأسواق، موضحا أن مستقبل أسعاره لم يعد متوقعا،
شعبة الذهب: الارتفاع هو الأعلى خلال شهرين
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب سجل أعلى ارتفاع له خلال الأسابيع الثمانية الماضية كاسرًا حاجز الاستقرار.
وأضاف نجيب أن الارتفاع تجاوز الـ7 جنيهات، وهو رقم مؤثر فى مسار حركة الأسواق، موضحا أن مستقبل أسعاره لم يعد متوقعا، نظرا لتوجه المستثمرين نحو الشراء.
وأكد نجيب أن الارتفاع ما زال فى حيز المضاربة ولم يصل إلى مستوى مستقر ليغير مسار الأسواق على النحو المقلق، مشيرا إلى أن ما يحدث أمر عرضي وقد يتغير بين عشية وضحاها.
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ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
قال وصفى أمين واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب جاء تأثرا بالتهديد الأخير الصادر عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك، وهو ما أثار مخاوف التجار من المضاربة في البورصة العالمية، فساهم ذلك في توجه عدد كبير من المستثمرين نحو الاستثمار الآمن فى الذهب، وهو ما تسبب فى رفع سعره عالميا لتكسر الأوقية حاجز الـ1305 دولارات، مع ترقب المزيد من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف واصف أن الولايات المتحدة الأمريكية هى المتحكم الأول فى سوق الذهب العالمية، وأي تصريحات اقتصادية أو سياسية تؤثر فى الأسعار، موضحا أن السوق المحلية ما هي إلا مرآة لما يحدث فى السعر العالمى.
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تأثير ارتفاع أسعار الذهب فى حجم مشتريات العيد
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الأسعار تأثيره سلبي فى حجم المبيعات فى الأسواق خلال عيد الفطر المبارك.
ولفت نجيب إلى أن السوق المحلية تعانى نقصا كبيرا فى السيولة المالية فى يد المواطنين، وأى ارتفاع يؤثر فى حجم الشراء والكميات، متوقعا حدوث تراجع فى حجم المبيعات بنحو 10%.
بينما أكد رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن التأثير ما زال محدودا نظرًا لكونه عرضيا، موضحا أن تأثر السوق بالتغير الحادث فى مسار الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا يجب أن يستمر لمدة لا تقل عن شهر متواصل، لافتا إلى أن الارتفاع أيضا ما زال محدودا ومتغيرا حتى الآن.
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وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.828 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بانخفاض بلغ نحو 97 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها نحو 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.