قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

تحركت أسعار الذهب نحو الارتفاع على مدار الأيام القليلة الماضية لتسجل ارتفاعا بنحو 7 جنيهات فى الجرام خلال يومين فقط، مع ترقب مزيد من الارتفاع بالأسواق خلال عيد الفطر

تحرير:أسماء فتحى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الذهب

يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.

شعبة الذهب: الارتفاع هو الأعلى خلال شهرين قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب سجل أعلى ارتفاع له خلال الأسابيع الثمانية الماضية كاسرًا حاجز الاستقرار. وأضاف نجيب أن الارتفاع تجاوز الـ7 جنيهات، وهو رقم مؤثر فى مسار حركة الأسواق، موضحا أن مستقبل أسعاره لم يعد متوقعا،