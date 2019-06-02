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قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

تحركت أسعار الذهب نحو الارتفاع على مدار الأيام القليلة الماضية لتسجل ارتفاعا بنحو 7 جنيهات فى الجرام خلال يومين فقط، مع ترقب مزيد من الارتفاع بالأسواق خلال عيد الفطر
تحرير:أسماء فتحى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الذهب
الذهب
يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.
شعبة الذهب: الارتفاع هو الأعلى خلال شهرين قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب سجل أعلى ارتفاع له خلال الأسابيع الثمانية الماضية كاسرًا حاجز الاستقرار. وأضاف نجيب أن الارتفاع تجاوز الـ7 جنيهات، وهو رقم مؤثر فى مسار حركة الأسواق، موضحا أن مستقبل أسعاره لم يعد متوقعا،
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

إحباط 3 آلاف عملية تهرب جمركي خلال شهرين ب732 مليونا

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732.133 مليون جنيه.
وزير-التعليم-العالى-يلتقي-الرئيس-التنفيذي-لشركة-هواوي

تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي برئيس شركة هواوي مصر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر، لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وأشار الوزير إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين في شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مزايا قانون رقابه الأسواق المالية بعد تعديل السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحيث تكون لهيئة الرقابة المالية موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون خلال شهر أبريل الماضي، وبموجب القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
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منها الترمس والفول.. ننشر أسعار تسالي ومكسرات العيد

تستعد عشرات الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء عدد من السلع الأساسية، التي يرتبط وجودها بالاحتفال بعيد الفطر، ويأتى على رأسها مجموعة من المكسرات، تدخل تحت مسمى "تسالى العيد"، وهى تعد أحد طقوس استقبال الضيوف، خاصة فى القرى والمدن الريفية وبعض الأحياء الشعبية، الأمر الذى زاد من حجم الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسهم فى تحرك سعرها نحو الارتفاع بشكل طفيف. فى التقرير التالى ننشر أسعار أبرز المكسرات التى يشتريها المواطنون فى عيد الفطر.
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الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
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انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1277 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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شعبة الذهب: انتعاشة في المبيعات مع موسم عيد الفطر

اعلنت شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك انتعاشة مرتقبة بالأسواق المحلية نتيجة زيادة حجم الإقبال على شراء المشغولات الذهبية خلال النصف الثانى من شهر رمضان، وهو موسم الشراء استعدادا لعيد الفطر، يذكر أن هناك عوامل رئيسية تتحكم فى أسعار الذهب العالمى والتى يكون لها التأثير المباشر على أسعاره المحلية، ويأتى على رأسها ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي (العملة التجارية الرئيسية في العالم) وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
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