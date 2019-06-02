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مزايا قانون رقابه الأسواق المالية بعد تعديل السيسي

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ويساهم القانون في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحيث تكون لهيئة الرقابة المالية موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون خلال شهر أبريل الماضي، وبموجب القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
مجلس النواب: القانون يساهم في زيادة مصادر دخل الدولة قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القانون الجديد يأتي في إطار زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة. بينما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فلسفة القانون قائمة على محاولة زيادة مصادر الدخل الخاصة بالحكومة،
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

إحباط 3 آلاف عملية تهرب جمركي خلال شهرين ب732 مليونا

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732.133 مليون جنيه.
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قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.
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تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي برئيس شركة هواوي مصر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر، لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وأشار الوزير إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين في شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.
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منها الترمس والفول.. ننشر أسعار تسالي ومكسرات العيد

تستعد عشرات الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء عدد من السلع الأساسية، التي يرتبط وجودها بالاحتفال بعيد الفطر، ويأتى على رأسها مجموعة من المكسرات، تدخل تحت مسمى "تسالى العيد"، وهى تعد أحد طقوس استقبال الضيوف، خاصة فى القرى والمدن الريفية وبعض الأحياء الشعبية، الأمر الذى زاد من حجم الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسهم فى تحرك سعرها نحو الارتفاع بشكل طفيف. فى التقرير التالى ننشر أسعار أبرز المكسرات التى يشتريها المواطنون فى عيد الفطر.
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لماذا ترفض الصحة مخصصاتها في موازنة 2020؟

«يا تعدلوا قانون التأمين الصحى يا تعدلوا الميزانية» هكذا أبدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رفضها للمخصصات المالية لوزارة الصحة في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل. وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة الصحة طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالي الجديد، لكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، للصرف على بنود محددة تعاني من العجز الشديد في الموارد.
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وزير التعليم يهاجم «شائعات البرلمان»:رمضان شهر الصوم

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على انتشار معلومات مغلوطة بشأن جلسته في مجلس النواب، أمس الإثنين. وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك، حمل عنوان «تأملات رمضانية.. كإنسان وليس كوزير»: «رغم أن الشهر الكريم يدعونا إلى مراجعة النفس والصوم عن كل المكروهات (وليس الطعام وحده) إلا أنه هالني أن أقضي وقتا في البرلمان مثمرا، بل رائعا، وأخرج من الجلسة بعد العصر لأجد مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية تموج بالكلمات والعبارات وتعطي الإيحاء بأننا كنا في ساحة قتال! بل وتعطي الإيحاء بأن المشروعات توقفت والوزارة ستغلق والوزير سيذهب والامتحان سيلغى».
اموال-نقود (3)

منها خفض الدين العام.. 3 مستهدفات حكومية حتى 2023

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019- 2020، عن وجود مجموعة من المستهدفات والتقديرات التى تسعى الحكومة للوصول إليها خلال الـ4 سنوات المقبلة وحتى عام 2023، وتتمثل في كل من خفض عجز الموازنة العامة، وتقليل مستوى الديون، إلى جانب تحقيق فائض أولي. واستعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، أول من أمس، ملامح مشروع الموازنة الجديدة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
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افتتحت اليوم..مشروعات سيناء طريق جديد لنهضة اقتصادية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، 12 مشروعًا تنمويًّا بوسط سيناء والإسماعيلية، من بينها أنفاق قناة السويس، محطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، كورنيش بحيرة الصيادين الجديد، الممشى السياحي على البحيرة، سوق الأسماك المتطور الجديد، مشروع المحاور المرورية، كوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، كوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تم إنشاؤها، على ضفاف قناة السويس الجديدة بمساحة 10 ملايين متر مربع، وتحتوي على 3310 عمارات و1220 فيلا تستوعب 314 ألف نسمة
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