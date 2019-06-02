مزايا قانون رقابه الأسواق المالية بعد تعديل السيسي

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ويساهم القانون في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحيث تكون لهيئة الرقابة المالية موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون خلال شهر أبريل الماضي، وبموجب القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.

مجلس النواب: القانون يساهم في زيادة مصادر دخل الدولة قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القانون الجديد يأتي في إطار زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة. بينما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فلسفة القانون قائمة على محاولة زيادة مصادر الدخل الخاصة بالحكومة،

مجلس النواب: القانون يساهم في زيادة مصادر دخل الدولة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القانون الجديد يأتي في إطار زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.

بينما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فلسفة القانون قائمة على محاولة زيادة مصادر الدخل الخاصة بالحكومة، بموجب نسبة من الرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات، أو من عمليات البيع.

وأضاف الجوهري أن التعديل الجديد يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن موارد الوزارة قائمة بشكل مباشر على الضرائب، وموضحا أن الهدف من القانون الجديد هو تنويع المصادر للتخفيف عن الآخرين.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

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تعديل القانون

تنص المادة السابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق بعد تعديلها، على أن يكون لهيئة الرقابة المالية موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حسابات الحكومة الموحدة، تودع فيها مواردها.

كما نص التعديل أيضا على أن يتم ترحيل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى، وذلك في ما عدا نسبة 80% من الحصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستدينها الهيئة مقابل خدمات إيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.

وتم تعديل مشروع القانون، لتأكيد أن الحساب الذي تودع فيه حصيلة الغرامات ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.

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مزايا القانون

- تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية.

- تنظيم إجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها.

- الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية فى سوق المال؛ مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان.

- المساهمة في تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية.



- يساهم القانون في وضع الإستراتيجية العامة لهيئة الرقابة المالية والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.

- يعمل القانون على وضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها.

- يساهم القانون أيضا في وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.

- يساعد القانون في تسهيل حركة التداول نتيجة التعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التى تجرى عليها.

- يفرض القانون رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات، وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها.

- ينص القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم، مراعيًا في ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز اثنين في الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم في الحساب الخاص بالهيئة، وفي حالة التأخر في سداد الرسم يُستحق عائد يُحسب على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.

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