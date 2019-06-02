يمين ولاء وكتائب وبرقية غامضة.. رحلة «تخابر مرسي»

ضمت أحراز القضية صورا للافتات تحمل احتفالات جاء بنص إحداها «تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام، بأحر التهاني إلى الأسير القائد المحرر أيمن أحمد نوفل، بمناسبة الإفراج عنه»

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية. تستعرض «التحرير» عبر السطور المقبلة، محطات هامة بالقضية بداية من أحكام الإعدام حتى إعادة المحاكمة من جديد، حيث يأتي على رأس المتهمين رفقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، كل من قيادات جماعة الإخوان: خيرت الشاطر

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية.

تستعرض «التحرير» عبر السطور المقبلة، محطات هامة بالقضية بداية من أحكام الإعدام حتى إعادة المحاكمة من جديد، حيث يأتي على رأس المتهمين رفقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، كل من قيادات جماعة الإخوان: خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

مرسي: أنا رئيس الجمهورية

لم يكف مرسي عن ترديد جملة «أنا رئيس الجمهورية»، خلال محاكمته بالقضية، وبدا لاحظا خلال الجولة الأولى من القضية، وتحديدا في جلسة 6 أغسطس 2017، قال مرسي للمحكمة: "مع احترامي للمحاكمة، أؤكد على رفضي للمحكمة لأنها غير مختصة ولائيًا بالنسبة لي، لأني رئيس الجمهورية".

وشهدت جلسات فض أحراز القضية، جملة من المفاجآت والأحداث الهامة، ففي جلسة 19 من نوفمبر 2017، حوت الأحراز تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية في العراق وليبيا وتونس، وحرزا آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندًا خاصًا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجه للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة مُعنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 ألف جنيه إسترلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 ألف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولار من جهة غير معلومة، و75 ألف دولار من مؤسسة قطر الخيرية.

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واشتملت الأحراز على مقطع فيديو لأداء يمين الولاء من حركة حماس لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك تصريح محمد مرسي لقناة الجزيرة، قائلا «نحن لم نفر، نحن موجودون ويجيب على تساؤل من شخص بصوت مسموع، أجاب فيه: محمد مرسي، عصام العريان ومحمد سعد الكتاتني، ومحيي حامد، ومحمود أبو زيد، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، مؤكدا أنهم جميعا 7 أعضاء من مكتب الإرشاد، ومسئولون آخرون بالجماعة».

وضمت كذلك الأحراز مقطع فيديو حوى صورا للافتات ظهرت تحمل احتفالات جاء بنص إحداها «تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام، بأحر التهاني إلى الأسير القائد المحرر أيمن أحمد نوفل، بمناسبة الإفراج عنه من السجون المصرية».

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لقاءات الشاطر

تضمنت الأحراز رسالة أخرى من محمود مسعود، وهو فلسطيني، على علاقة مع الشباب المساعدين لـ"خيرت الشاطر"، ليساعده في دخول شخص فلسطيني يقيم بالسعودية لتخوفه من ترحيله لقطاع غزة فور وصوله لمصر، تضمنت الرسالة «والله الذى لا إله إلا هو، كل يوم ندعو لكم بالتمكين، وأسأل الله العلى العظيم أن يحفظكم ويرعاكم، وإن شاء الله مرسي كسبان، سأرسل لك التفاصيل على الموبايل، سلامى للجميع».

واشتمل مظروف آخر ضمن الأحراز على طلب لقاء خيرت الشاطر موجه من السفارة الأمريكية بالقاهرة بشأن طلب المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي، كيم كوليز، لقاء خيرت الشاطر خلال زيارته القصيرة بمصر والبرقية مؤرخة بـ13 مارس 2013.

في جلسة 3 أكتوبر 2018، استمعت المحكمة لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أنه كان مُكلفًا بإجراء تحريات حول مجموعة يشرف عليها بعض قيادات التنظيم الإخواني والتي تتولى التنسيق مع حركة "حماس" لأغراض عدائية.

وأوضح الشاهد أن هدف تلك المجموعة هو تسهيل تسلل العناصر الإخوانية إلى قطاع غزة لتلقي بعض التدريبات العسكرية والقتالية هناك، والعودة مرة أخرى للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية بالداخل.

مجموعات دحروج

أوضح الضابط الشاهد أن أعضاء تلك المجموعة التي أجرى تحرياته حولها وتم اختيارهم تسمى بــ«المجموعات الساخنة»، ضمت من بينها أسماء المتهمين عيد محمد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي المسئول الإعلامي للمجموعة، ورضا فهمي المسئول المالي، وكمال السيد مسئول التدريب، ومحمد أسامة وسامي أمين عضوي الجماعة.



وتابع موضحا قيام تلك المجموعة بمساعدة عناصر فلسطينية على التسلل لأراضي شمال سيناء وإمداد حركة حماس ببعض المعلومات عن الأكمنة والمجرى الملاحي بهدف إشاعة الفوضى، وكذا قيام المتهمين من الخامس والعشرين حتى الثلاثين بالسفر إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية على حماية الشخصيات وأخرى على اقتحام المنشآت، ونوهت التحريات بأن تلك المجموعات أعيد تنشيطها عقب ثورة يناير 2011.

عايز اتعالج على حسابي

في إحدى الجلسات، قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من خطاب مصلحة السجون، لتنفيذ قرار المحكمة بإجراء فحص طبي شامل للمتهم محمد مرسي العياط، كما قدمت تقريرًا طبيا منسوبًا لسجن شديد الحراسة بطرة موقع من المسجون الحسن خيرت الشاطر مؤرخ 20 نوفمبر 2017 بمعرفة رائد طبيب محمود جامع، وتبين أنه يعاني من تضخم للغدة الدرقية مع ضعف نشاط الغدة، وهو تحت العلاج الدوائي ويحتاج لعمل سونار ورنين على الغدة، كما أنه يشكو من آلام بالظهر، وتم عرضه على استشاري عظام وحالته العامة مستقرة.

وتحدث مرسي، أمام المحكمة، طالبا إجراء فحص شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، حيث تتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص، متابعًا: "إذا تعذر ذلك فأطلب أن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانيات"، مضيفًا أن الحالة الصحية وخصوصًا وضعية إصابته بـ"السكري" دعته لعرض ذلك الأمر على المحكمة.

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