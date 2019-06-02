جريمة

يمين ولاء وكتائب وبرقية غامضة.. رحلة «تخابر مرسي»

ضمت أحراز القضية صورا للافتات تحمل احتفالات جاء بنص إحداها «تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام، بأحر التهاني إلى الأسير القائد المحرر أيمن أحمد نوفل، بمناسبة الإفراج عنه»
تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
مرسي
مرسي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية. تستعرض «التحرير» عبر السطور المقبلة، محطات هامة بالقضية بداية من أحكام الإعدام حتى إعادة المحاكمة من جديد، حيث يأتي على رأس المتهمين رفقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، كل من قيادات جماعة الإخوان: خيرت الشاطر
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حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
العاب-نارية

تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
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مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.
المرور‎ (2)

المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
يوسف-الحسينى

يوسف الحسيني والمصباح المنير في أحراز «ولاية سيناء»

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء" والتي يحاكم فيها 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، اشتملت الأحراز على بندقية خرطوش و15 طلقة نارية خرطوش.
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انهيار عقار مهجور في عابدين دون وفيات أو مصابين

انهار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة عابدين، اليوم الأحد، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو مصابين، وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا حول العقار المنهار، منعًا لوصول أى من المواطنين إليه لحين انتهاء عمليات الفحص والتأكد من عدم حدوث تبعات للانهيار، وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة عابدين، وتبين من الفحص الأولي أن العقار قديم ومهجور منذ قرابة 20 عاما، وآيل للسقوط، قبل أن تطلب النيابة العامة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، والاستعلام من حى عابدين عن رخصة المنزل المنهار.
جثة-فتاة

النيابة تطلب كاميرات «قتيلة فاطمة الشربتلي» بالتجمع

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة عشرينية مقتولة، وملقاة داخل جوال بجوار مسجد فاطمة الشربتلي، وقررت النيابة العامة تشريح جثة المجني عليها؛ لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجال تقرير الصفة التشريحية. وطلبت النيابة كذلك، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها، وكذلك طلبت ندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الحادث.
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