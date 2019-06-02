بوكيتينو: 3 أسابيع من العمل ضاعت بسبب ركلة جزاء

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

ماوريسيو بوكيتينو

نجح ليفربول في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس، أمام توتنهام، ترجمها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح إلى الهدف الأول في فوز الريدز بهدفين دون رد، وهي ركلة الجزاء التي لم يتمكن مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو من تقبلها، حيث أعرب عن استيائه من احتساب حكم المباراة لها، قائلا: "الجميع شهد ما حدث، كل الخطط التي وضعناها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ضاعت بسبب ركلة جزاء احتسبت بعد 20 ثانية. لم يتوقع أحد ذلك، وأثرت بشكل سلبي للغاية فى الفريق".

وأضاف بوكيتينو: "لم يحرك موسى سيسوكو يده تجاه الكرة، هو قرار تحكيمي من الصعب تقبله، الأمر كان صعبًا للغاية على الصعيد الذهني بعدها، الأمر الآن يتعلق فقط بالتعلم والتجربة". وتابع المدرب الأرجنتيني: "آمل في أن يكون وصولنا للمباراة النهائية أمرا جيدًا للنادي، وبمنزلة البداية لأمور إيجابية عديدة، فالانتصارات