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تجليات النار في شهر النور... (5)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
خالد الجندي
خالد الجندي
عفوا يا شيخ خالد الجندي.. إسرائيل ليس هو نبي الله يعقوب..! عزيزي وصديقي الشيخ خالد الجندي أعرفك منذ زمن بعيد، كصحفي يتحرك في شارع الصحافة منذ نحو 50 عاما، وكرجل يعمل بالفكر والنقد، تحاورنا كثيرا، ولعلك تذكر ملف التحرش الديني، في صفحتين متقابلتين في قلب جريدة الأخبار، وكان ملف مناظرة بينك وبين الأستاذ مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية في سويسرا والدكتور سعد الدين الهلالي، وحلق هذا الملف في فضاء كثير من دول العالم، وكان له رد فعل دولي بين الكنائس والهيئات والمنظمات والجاليات والمجتمعات المسيحية في أوروبا وأمريكا. أتابعك كعالم جليل، وكشيخ (حقيقي) من شيوخ الأزهر العظيم، لك خطراتك الإيمانية الجميلة، ولديك حضورك الإنساني، وتمايزك بالكثافة العلمية، والذاكرة المتدفقة ذات السعة العالية.
وأنا دائما أبحث عن محاورة العلماء المستنيرين الذين يتحدثون لغة الأعماق البعيدة، وليس علماء الظاهر الذين وصفهم الإمام الغزالي بأنهم زينة الأرض والملك، فأين هم من علماء الباطن.. زينة السماء والملكوت.. ومثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء، ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع طبقا
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مصحف

الوقوع فى هوى فن التلاوة المصرى

عندما أحاول الكتابة عن فنون دولة التلاوة وأعلامها الكبار، تغادرنى الكلمات، وتغيم الصور والمجازات، وأحاول الابتعاد عن هذا العالم الساحر من الأصوات التى تنساب من السماوات العُلا، وما وراءها، سحر مقدس يغشى الكينونة الفردية ويشملها بالسلام الداخلى، حيث الهدوء والاطمئنان والسكينة، وتبدد المخاوف، واستقرار الإيمان بالخالق الواحد الأحد جل وعلا شأنه. طقس التلاوة المصرى نسيج وحده، وتعبير عن الخصوصية والفرادة المصرية، ويحمل فى أعطافه طبقات تعلو فوق بعضها، من التجارب الإيمانية الصافية وخبرات الإنشاد الدينى فى كل تجلياتها فى سعيها لمناجاة الخالق الواحد الأحد، وذلك فى شكل أداءات صوتية فريدة فى جمالها.
زينة-رمضان (1)

«كلام جرايد».. كنافة بالأقارب

يبدو أن مسلسل العنف الأسري سيظل ممتدا إلى ما لا نهاية وآخذًا في التصاعد، وحتمًا يحتاج منا إلى اهتمام مراكز البحوث الجنائية والاجتماعية، فمن الأقرب إلى الأقرب تتوالى عملية القتل البشع وغير الرحيم على الإطلاق بما يتنافى مع ما عُرف قديما بـ"صلة الرحم"، وهو المشتق أساسا من الرحمة، فقد نشرت حوادث الأخبار عن حكم محكمة الجنايات بالجيزة بالسجن 10 سنوات على سائق لقتله زوجته خنقا لاعتقاده أنها سيئة السلوك ولخلافات مالية أخرى بينهما، وقد حدثت الواقعة في بولاق الدكرور بالقاهرة، حيث كان شجار قد نشب بينهما وخنقها بكوفيته حتي فارقت الحياة ولم يرحم توسلاتها.
جدة تلد-حفيدتها (2)

جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب

3 أبريل الماضي، أذاعت "البي بي سي" خبرا تحت عنوان "جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب"، مفاده «أن السيدة سيسيل إليدغ، 61 عاماً، وضعت حفيدتها "أوما لويز"، التي حملت بها كأم بديلة، ليتمكن ابنها وزوجه، ماثيو إليدغ وإليوت دوغرتي، المثليان، من الإنجاب. وقد تبرعت "ليا" شقيقة دوغرتي، ببويضة للزوجين، في حين استُخدم حيوان منوي من ماثيو لتخصيبها. وبسبب القوانين التي تحتم تسجيل من تلد الطفل على أنها الأم، فإن شهادة ميلاد أوما تحمل اسم الجدة، سيسيل إليدغ في الجزء المخصص لبيانات الأم، وابنها ماثيو في الجزء المخصص للأب. في حين استُبعد دوغرتي من التسجيل في شهادة الميلاد».
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البعد الإقليمي والثورة السودانية

زار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، يوم 25 مايو في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول توقيت ودلالات الزيارة وأهمية البعد الإقليمي للثورة السودانية؟
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محل-سمك

جنة الأسماك

ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.
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