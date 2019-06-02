ليدي جاجا تتعرض لموقف محرج على المسرح (فيديو)

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

ليدي جاجا

تعرضت مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا لموقف محرج على خشبة المسرح، حيث تفادت بأعجوبة سقطة مؤلمة خلال أدائها عرضا حيا على مسرح مدينة لاس فيجاس الأمريكية. وسجل واحد من جمهور ليدي جاجا، الذين حضروا الحفلة، مقطع فيديو للمغنية وهي تتأرجح على المسرح محاولة أن تحافظ على توازنها خلال أدائها بعض الحركات الراقصة، كي لا تسقط من فوق المسرح. وخلال غناء "جاجا" أغنية Judas وأدائها استعراضا راقصا انزلقت قدمها بسبب حذائها ذي الكعب العالي، وكادت تقع لولا أن ساعدها الراقصون المصاحبون لها على المسرح في استعادة توازنها.

وحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن "جاجا" تعرضت لحادثة أخرى منذ أعوام خلال غنائها أغنية أخرى من نفس الألبوم، المعروف باسم Born This Way، إذ أصيبت المغنية في عظام الحوض وخضعت لأكثر من عملية جراحية، ما اضطرها إلى إلغاء جولتها الغنائية، لتثير قلق الجمهور عليها، قبل أن تعلن عودتها إلى الساحة الفنية بسلامة.