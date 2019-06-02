مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي كلا من "شعبان السيد تميم البالغ من العمر 26 عاما" من محافظة سوهاج، و"محمد رجب عمار البالغ من العمر 28 عاما"، مقيم بمحافظة الإسكندرية، و"أحمد السيد قاعود البالغ من العمر 24 عاما"، مقيم بالإسكندرية، جثثا هامدة نتيجة حادث انقلاب على الطريق الدولي جنوب العلمين، كما تبين مصرع