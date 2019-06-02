جريمة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
واستقبل مستشفى الحمام المركزي كلا من "شعبان السيد تميم البالغ من العمر 26 عاما" من محافظة سوهاج، و"محمد رجب عمار البالغ من العمر 28 عاما"، مقيم بمحافظة الإسكندرية، و"أحمد السيد قاعود البالغ من العمر 24 عاما"، مقيم بالإسكندرية، جثثا هامدة نتيجة حادث انقلاب على الطريق الدولي جنوب العلمين، كما تبين مصرع
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حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
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تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
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مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.
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المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق أرض البنك الأهلى

أمرت نيابة العمرانية، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب أمس "الإثنين" فى قطعة أرض فضاء يتم تشوين سيارات قديمة بها، تتبع البنك الأهلي فى شارع الهرم، وامتداد النيران إلى طابقين فى عقار بمحيط موقع الحريق، وذلك لبيان أسباب نشوب الحريق، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق بدأ فى قطعة أرض تابعة لمصنع سكر تم وقفه منذ فترة، وتحفظ عليه البنك الأهلي المصري، إذ فوجئ أهالي شارع الهرم، بتصاعد ألسنة لهب، تتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض شبه مهجورة، وبعد وصول الإطفاء تبين احتراق طابقين بعقار مجاور.
حبل-مشنقة

انتحار فتاة شنقا حزنا على وفاة والدتها بالحوامدية

توفيت والدتها قبل عدة أشهر بمركز الحوامدية بالجيزة، فباتت الأيام تمر عليها ثقيلة كئيبة، تعجزها عن تحمل الوحدة بعد وفاة سندها الأكبر فى الحياة وهى أمها، حتى مع قدوم شهر رمضان المبارك، لم تفلح أجواؤه الدينية فى إخراج الفتاة من حزنها ووحدتها، بل زادها الأمر حزنًا وهى مطالبة بأن تعيش تلك الأجواء دون والدتها، التى كانت تدخل البهجة والسرور عليها، وتعد لها ما لذ وطاب فى الإفطار والسحور، وتبدأ فى تنظيف وتزيين المنزل استعدادًا للعيد، ومع هذه الحالة النفسية الأليمة قررت الفتاة التخلص من حياتها بالانتحار.
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النيابة تصرح بدفن الطفل ضحية أسانسير المعصرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقي مصرعه دهسًا بين أسانسير وحائط عقار كائن بشارع الأمراء بمنطقة الدواجن بالمعصرة، وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، ومسئول صيانة الأسانسير، للتحقيق معهما بتهمة قتل الطفل بالخطأ، عن طريق الإهمال الجسيم فى متابعة أعمال الصيانة الدورية للعقار ومصعده الكهربائي، مما تسبب فى مصرع الطفل «أحمد»، 10 سنوات، وإصابة والده بجروح بالغة، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة، للتأكد من صحة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الشرطة.
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العثور على طفل رضيع على باب مسجد بالعياط

عثر الأهالي بمركز العياط بالجيزة، على طفل وليد لا يتجاوز عمره 5 أيام، فى حالة بكاء مستمر، وكان ملفوفًا فى قطعة قماش بيضاء اللون، ومتروكًا أمام باب مسجد بالقرية، وبادر الأهالي بحمله، وشراء لبن صناعي لإطعامه، واتصلوا بالشرطة التى حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأمرت بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق، فيما تم إيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة العامة، فى حين جاري البحث والتحري عن هوية الطفل، والشخص الذى عرض حياته للخطر وتخلى عنه على باب المسجد.
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