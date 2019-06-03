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سفرة اليوم الـ 29 من رمضان.. جربي الميكس جريل

شوي الخضروات يساعد على الاحتفاظ بالأغلبية العظمي من الفوائد، ويحمي من الأصابة بأمراض القلب والكبد أيضًا، كما يمكنك من تناوله في أي وقت دون الخوف من تلفه سريعًا.
تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
ميكس جريل
ميكس جريل
المشويات من الأكلات الشهية واللذيذة والصحية التي يمكنك تقديمها لعائلتك في رمضان، خاصة أنها صحية ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون، لذلك هي وجبة مميزة ومناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه خلال الشهر الكريم، وأيضًا من يريد الابتعاد عن الدهون الضارة بالجسم، الميكس جريل والخضار المشوي من الأكلات الشهية والبسيطة التي يمكنك تقديمها لعائلتك وضيوفك في رمضان، جربيها بجانب سلطة الطحينة والتومية والتبولة ستكون مميزة وخفيفة على المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة في الصيف...
خضار مشوي المكونات باذنجان كوسة فلفل ألوان ملح وفلفل أسود عصير ليمون مستردا زعتر مفروم طريقة التحضير:- - اغسلي الخضروات جيدًا، وقطعي الكوسة والباذنجان والفلفل الألوان شرائح متوسطة. - في وعاء ضعي الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والزعتر، ضيفي الخلطة على شرائح الخضروات. - في طاسة تيفال مدهونة بملعقة
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كوسة-بصوص-الزبادي

سفرة 28 رمضان.. كوسة بالزبادي وفراخ بالباربكيو

المخللات والسلطة من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، احرصي على التنويع فيها وعملها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بجودة غير مضمونة. ومن أنواع المخلل التي يمكنك تجربتها وستعجب عائلتك، الطماطم بالفلفل المبشور، والباذنجان المخلل أيضًا، لكن احذري الإكثار من تناول هذه الأصناف؛ لأنها تحتوي على الكثير من الأملاح وتضر بصحتك، فيمكنك الاكتفاء بواحدة فقط مع الوجبة الرئيسية حتى تتمكني من تناول الطعام. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على طريقة عمل الدجاج بصوص الباربكيو والكوسة بصوص الزبادي.
جلاش-السجق

سفرة اليوم الـ27 من رمضان.. جربي جلاش السجق والكبيبة

المقبّلات من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، ويمكنك التنويع في الأطعمة التي تقدمينها لعائلتك، هناك الكثير من أنواع المقبلات التي يمكنك تحضيرها لعائلتك أو لضيوفك في العزومات، فهي تقدم إلى جانب الأطعمة الرئيسية كطبق جانبي، ومنها السمبوسة بالجبن أو اللحم، وسلطة المكرونة أو أصابع الموتزاريلا. البعض يتناول هذه المقبلات بعد أذان المغرب ويترك الصنف الرئيسي إلى ما بعد صلاة المغرب. في السطور التالية نتناول طريقة عمل الكبيبة وسلطة البابا غنوج مع جلاش السجق والأرز بالخلطة.
برتقال-بالجزر

البرتقال بالجزر مفيد على سفرتك في رمضان

البرتقال من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار، فهو يحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد في الحماية من نزلات البرد التي يتعرض لها الكثير منا في الصيف. يمكنك تناول البرتقال بمفرده كعصير أو كفاكهة للتمتع بفوائده، أو جربي خلطه مع الجزر، خاصة للأطفال، فالجزر أيضًا يحتوي على فيتامينات مهمة ويساعد في تقوية النظر. في السطور التالية نساعدك على كسر الروتين وتغيير المشروبات التي تقدمينها لعائلتك على سفرة رمضان. جربي عصير البرتقال بالجزر والمانجو بسهولة في البيت.
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جلاش

نوعي في حلويات رمضان.. وجربي البقلاوة بالمكسرات

من الأمور الهامة على سفرة رمضان وجود الحلويات، سواء في وجبة الإفطار أو السحور، وذلك لتعويض ما يفقده الصائم من سكريات خلال ساعات الصيام الطويلة خاصة في أوقات الصيف الحارة، البقلاوة من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، إلا أن سعراتها الحرارية مرتفعة لذلك، يمكنكِ الاكتفاء بقطعة واحدة للتحلية بعد تناول وجبة الإفطار، هي عبارة طبقات رقيقة من العجين وتحشى بالمكسرات كالجوز والفستق وعين الجمل والسوداني، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة بسيطة لعمل البقلاوة بالمكسرات في المنزل بطريقة بسيطة..
فتة-شاورما (1)

سفرة تاسع يوم رمضان.. فتة كباب حلة وشوربة الكريمة

التنويع في الأصناف التي تقدمها ربة المنزل لعائلتها من الأمور المحيرة التي تقع فيها، خاصة إذا كان لديك عزومة بعد انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الكريم، تحتار كل ربة منزل وتفكر في تقديم وجبة مميزة، خاصة أن أغلب الأصناف التي تناسب العزومات تناولها ضيوفك وعائلتك أكثر من مرة، مثل المحاشي بأنواعها والمكرونة البشاميل والجلاش، لذلك أنت في حاجة للتجديد، جربي تقديم فتة كباب الحلة مع شوربة الدجاج بالكريمة، الأصناف ستكون مميزة وتعجب عائلتك، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل هذه الأصناف بسهولة.
ما-هي-فوائد-التمر-الهندي)

جرب مشروب التمر هندي بالكركديه على سفرة رمضان

العرقسوس والتمر هندي والخشاف والسوبيا من المشروبات الرمضانية التي لا تخلو منها سفرة رمضان، فبعد صيام ساعات طويلة خلال النهار يحتاج الجسم للمزيد من السوائل بين الإفطار والسحور لتعويض الجسم عن فقدان شرب المياه والسوائل طوال هذه الفترة، خاصة أن رمضان هذا العام يأتي في أوقات الصيف الحارة، التمر هندي مشروب منعش ولذيذ لكن سيكون طعمه مميزا بشكل أقوى إذا تمت إضافته للكركديه، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل مشروب التمر هندي بالكركديه بسهولة في المنزل..
الزلابية

طريقة عمل الزلابية في البيت في 10 دقائق

حلويات رمضان من أكثر الأشياء التي تحرص كل ربة منزل على تقديمها لعائلتها والتنويع في أًصنافها لضيوفها، خلال هذا الشهر الكريم، فبعد تناول الإفطار وصلاة التراويح نكون بحاجة للسكريات لتعويض الجسم عن ساعات الصيام الطويلة التي نفتقد فيها السوائل والسكريات، الزلابية من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تجهيزها لعائلتك بسهولة بعد الإفطار بدلًا من شرائها من محلات الحلويات بأسعار كبيرة وجودة غير مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل الزلابية بسهولة في المنزل.
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