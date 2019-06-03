سفرة اليوم الـ 29 من رمضان.. جربي الميكس جريل

شوي الخضروات يساعد على الاحتفاظ بالأغلبية العظمي من الفوائد، ويحمي من الأصابة بأمراض القلب والكبد أيضًا، كما يمكنك من تناوله في أي وقت دون الخوف من تلفه سريعًا.
المشويات من الأكلات الشهية واللذيذة والصحية التي يمكنك تقديمها لعائلتك في رمضان، خاصة أنها صحية ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون، لذلك هي وجبة مميزة ومناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه خلال الشهر الكريم، وأيضًا من يريد الابتعاد عن الدهون الضارة بالجسم، الميكس جريل والخضار المشوي من الأكلات الشهية والبسيطة التي يمكنك تقديمها لعائلتك وضيوفك في رمضان، جربيها بجانب سلطة الطحينة والتومية والتبولة ستكون مميزة وخفيفة على المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة في الصيف...
خضار مشوي
المكونات
باذنجان
كوسة
فلفل ألوان
ملح وفلفل أسود
عصير ليمون
مستردا
زعتر مفروم
طريقة التحضير:-
- اغسلي الخضروات جيدًا، وقطعي الكوسة والباذنجان والفلفل الألوان شرائح متوسطة.
- في وعاء ضعي الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والزعتر، ضيفي الخلطة على شرائح الخضروات.
- في طاسة تيفال مدهونة بملعقة
خضار مشوي
المكونات
باذنجان
كوسة
فلفل ألوان
ملح وفلفل أسود
عصير ليمون
مستردا
زعتر مفروم
طريقة التحضير:-
- اغسلي الخضروات جيدًا، وقطعي الكوسة والباذنجان والفلفل الألوان شرائح متوسطة.
- في وعاء ضعي الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والزعتر، ضيفي الخلطة على شرائح الخضروات.
- في طاسة تيفال مدهونة بملعقة زيت رصي الخضروات وشوحيها أو ضعي الخضروات في صينية وضعيهم في الفرن حتى التأكد من تسويتهم.
- بعد تسوية الخضار سواء في الفرن أو الطاسة، رشي خليط التتبيلة عليه وزودي المستردة وعصير الليمون على الوجه.
ميكس جريل
المكونات
كيلو كفتة
صدور فراخ
10 قطع لحم
10 قطع ريش
لعمل الكفتة
المكونات
لحم ضاني مفروم
بصل مفروم
بهارات ملح وفلفل أسود جوزة الطيب
بقدونس
طريقة التحضير:-
- تبلي اللحمة المفرومة بوضع كافة التوابل المتاحة لديكي.
- اتركي اللحمة في التتبيلة 8 ساعات على الأقل، ثم ضعيها على الشواية وقدميها مع الأرز الأبيض والطماطم.
- أو يمكنك تناولها بالعيش الساخن مع الطماطم المتبلة.
- أيضًا اتركي الفراخ في التتبيلة 6 ساعات أو أكثر ثم ضعيها على الجريل أو داخل الفرن.
فتة الشاورما
المكونات
كيلو لحمة أو صدور فراخ مقطعة شرائح
ثوم مهروس
بصل مفروم
ربع كوب زيت زيتون
عصير ليمون
خل
ملح وكمون وفلفل أسود
كزبرة جافة
قرفة وزنجبيل
طماطم مقطعة
فلفل شرائح
ثومية وماونيز
عيش لبناني
طريقة التحضير:-
- ضعي اللحمة والفراخ وضيفي كله كل التوابل عدا زيت زيتون
- اتركي اللحمة أو الفراخ في التتبلة يوم كامل على الأقل.
- في طاسة تيفال شوحي اللحمة أو الفراخ واحرصي أن تكون النار هادئة حتى تمام التسوية
- في صينية ضعي الطماطم والفلفل والبصل المفروم مع ملعقة من المايونيز، ثم ضيفي الشاورما.
- اخلطي كافة المكونات جيدًأ حتى التأكد من خلط اللحمة أو الفراخ بالتتبيلة.
- في طبق التقديم ضعي طبقة من العيش المحمص جيدًا في الفرن.، ضيفي طبقة من الأرز الأبيض، وعليه الشاورما وقدميها ساخنة لأطفالك مع البطاطس المحمرة، فتة الكفتة لذيذة في ر مضان.. جربيها.
التبولة
المكونات
نصف كوب برغل
نصف كوب بقدونس
ربع كوب نعناع
نصف كوب بصل مفروم
طماطم شرائح
عصير ليمون
زيت زيتون
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:-
- في وعاء به ماء ساخن ضعي البرغل واتركيه لمدة ساعتين أو ثلاثة.
- صفي البرغل جيدًا من الماء وضعيه في وعاء.
- اخلطي معه عصير الليمون والزيت والملح والفلفل، وضيفي الملح حسب الرغبة.
- يمكنك تقديم التبولة ووضع شرائح الليمون والخس على الوجه.
الثومية
المكونات
ثوم مفروم
بصل مفروم
ملح وفلفل أسود
نصف كوب زيت زيتون
عصير ليمون
طريقة التحضير:-
- قشري الثوم وقطعيه أجزاء صغيرة، وكذلك البصل.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت على نار متوسطة، وشوحي البصل والثوم.
- ضيفى البهارات (الملح والفلفل الأسود) ثم ضعى فنجان ماء.
- اتركي الخليط على نار متوسطة حتى التأكد من تسويتها.
يمكنك إضافة الليمون والبقدونس عند تقديم الثومية بجانب المشويات.