سفرة اليوم الـ 29 من رمضان.. جربي الميكس جريل

شوي الخضروات يساعد على الاحتفاظ بالأغلبية العظمي من الفوائد، ويحمي من الأصابة بأمراض القلب والكبد أيضًا، كما يمكنك من تناوله في أي وقت دون الخوف من تلفه سريعًا.

تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

ميكس جريل

المشويات من الأكلات الشهية واللذيذة والصحية التي يمكنك تقديمها لعائلتك في رمضان، خاصة أنها صحية ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون، لذلك هي وجبة مميزة ومناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه خلال الشهر الكريم، وأيضًا من يريد الابتعاد عن الدهون الضارة بالجسم، الميكس جريل والخضار المشوي من الأكلات الشهية والبسيطة التي يمكنك تقديمها لعائلتك وضيوفك في رمضان، جربيها بجانب سلطة الطحينة والتومية والتبولة ستكون مميزة وخفيفة على المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة في الصيف...

خضار مشوي المكونات باذنجان كوسة فلفل ألوان ملح وفلفل أسود عصير ليمون مستردا زعتر مفروم طريقة التحضير:- - اغسلي الخضروات جيدًا، وقطعي الكوسة والباذنجان والفلفل الألوان شرائح متوسطة. - في وعاء ضعي الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والزعتر، ضيفي الخلطة على شرائح الخضروات. - في طاسة تيفال مدهونة بملعقة