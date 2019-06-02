كلوب يكشف تفاصيل اتصال جوارديولا بعد اللقب الأوروبي

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

كلوب

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب قيادته لتتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بفوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

تتويج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بهدفي الدولي المصري محمد صلاح، ودافيد أوريجي، كتب به كلوب نهاية لنحسه في نهائيات دوري الأبطال، بعد الخسارة ضد ريال مدريد في الموسم الماضي، وقبله في عام 2012 مع بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ. وقال كلوب، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: