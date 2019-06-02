«طلقة حظ»| ظهور هاني رمزي وإصابة محمد أنور بطلق ناري

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

طلقة حظ

بدأت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بمشاجرة بين الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة، و«عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر بعدما قام بطرده من شركته، ليؤكد له أنه كان مجرد تمثيل حتى لا يشك أحد في أنهما يعملان معا، ويطلب الضابط من «عبد الصبور» أن يعرف ميعاد صفقة السلاح كي يمسك بـ«نرمين» الفنانة إيمي سالم، و«منصور» الفنان أحمد ماهر متلبسين، فى الوقت الذى يظهر فيه الفنان هاني رمزي في المسلسل وهو يبحث عن سيارته.

كما شهدت الحلقة قيام «عبد الصبور» بتصوير فيديو لـ«سليم» المحامي وهو يعترف بجميع الجرائم التى ارتكبها، ويؤكد فيه أن عبد الصبور بريء وأن جميع الجرائم المتهم بها كانوا هم وراءها، بينما يطلب «عبد الصبور» من «سلوى» أن تذهب إلى الضابط محمد وتخبره بأنها تمتلك