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«البالون» يعرض «أليس في بلاد العجائب» احتفالا بالعيد

تحرير:كريم محجوب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
صورة من العرض المسرحي
صورة من العرض المسرحي
احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضي "أليس فى بلاد العجائب" في موسمه الثاني، بداية من ثانى أيام العيد، ويستمر يوميًا باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة، والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، حيث حقق العرض المسرحي في موسمه الأول نجاحات كبيرة، وحصد إيرادات عالية، كما أشاد به كبار النقاد والمسرحيين.
"أليس فى بلاد العجائب" من إنتاج فرقة «تحت 18» برئاسة الفنان وليد طه، وبطولة الفنانين «مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين
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