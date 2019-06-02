جريمة

المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
حملات مرورية
حملات مرورية
واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. كما تم تنفيذ حملات إزالة الإشغالات وكذا الكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتهم لضبط
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حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
العاب-نارية

تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
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مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.
انقلاب-سيارة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
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.رادار-مرور

الرادار وسيارات الإغاثة تؤمّن محاور القاهرة الكبرى

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في الميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم ضبط 1766 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها وتم تكثيف الرادار بكل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
سيارات-شرطة

القول «309» يحكم قبضته على الطالبية

واصل ضباط القول الأمني (309) جهودهم في مجال فرض السيطرة الأمنية بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية والمراقبة الشرطية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها في مجال المنع والكشف، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت جهود القول الأمني عن ضبط عدد من حالات الاشتباه يجري فحصها جنائيا تحت إشراف اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة.
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حملة الـ24 ساعة سلاح أمن الجيزة لتعقب تجار الكيف

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
اللواء-علاء-الدجوى-مساعد-وزير-الداخلية-للمرور-يتفقد-اللجان-المرورية (2)

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و33 سائقا مدمنا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملاتها المرورية والانضباطية بكل الطرق والمحاور لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وأسفرت الحملات عن ضبط 4382 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تمكن ضباط الإدارة خلال الحملات بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 4382 مخالفة مرورية، من بينها 1863 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، والتى أسفرت عن ضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
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