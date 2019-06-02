رياضة

أين يوجد صلاح بين تقييمات لاعبي ليفربول؟

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تغلب ليفربول أمس السبت على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحرص موقع "سكاي سبورتس" البريطاني على تقييم لاعبي الريدز، حيث حصل الحارس البرازيلي أليسون على 8، بفضل تألقه اللافت للنظر في آخر 15 دقيقة من المباراة ليلعب دورًا بارزًا في تتويج الليفر باللقب، وحصل تريند ألكسندر أرنولد على 7 بفضل مساهمته الهجومية الطيبة ومراقبته المميزة لهيونج مين سون، إلا أنه عابه تنفيذه السيئ للركلات الركنية، كما حصل جويل ماتيب على 7 على الرغم من عدم اختباره بشدة، إلا أنه أسهم بشكل جيد في بناء الهجمات من الخلف.
وحصل فيرجيل فان دايك على 8 درجات بفضل هدوئه وافتكاكه كل الكرات أمام مهاجمي السبيرز، وحصل أندرو روبرتسون على 8 بعد أن كان قريبًا بنهاية الشوط الأول من تسجيل هدفه الأول في الموسم من تسديدة صاروخية، وحصل فابينيو على 7 بفضل تمركزه الرائع في وقت استحواذ توتنهام على الكرة. وحصل جيورجيو فينالدوم على 6 درجات،
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كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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فان دايك: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن ثقته بأن تتويج ليفربول أمس بلقب دوري أبطال أوروبا هو البداية فقط للمزيد من التتويجات، وقال فان دايك: "أعتقد أنه يتوجب علينا الشعور بالجوع تجاه المزيد من التتويجات، انتهى موسمنا اليوم وتوجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو لقب بكل تأكيد أردناه بشدة، ولكن في شهر يوليو عندما نعود من جديد، سنبدأ من الصفر، كل لاعب يعمل من أجل تحقيق أهدافه، وهدفنا هو المنافسة على الألقاب إن أمكن، وأرى بأننا نملك اللاعبين القادرين على تحقيق ذلك".
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كلوب يكشف تفاصيل اتصال جوارديولا بعد اللقب الأوروبي

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب قيادته لتتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بفوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة

تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».
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محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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