«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مسلسل زلزال الحلقة 27

انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.

وقصدت «وديدة» تجسدها حنان سليمان، زوج ابنتها ليشغل ابن عم «صافية» معه، بينما ذهب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى المحامي الخاص به لكي ينقل له أملاكه التي تقع تحت تصرف زوجته (ريهام) ابنة «خليل السواح»، ولكنه أكد له أنها ألغت التوكيل، بينما كلف «خليل»