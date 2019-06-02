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«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مسلسل زلزال الحلقة 27
مسلسل زلزال الحلقة 27
انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.
وقصدت «وديدة» تجسدها حنان سليمان، زوج ابنتها ليشغل ابن عم «صافية» معه، بينما ذهب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى المحامي الخاص به لكي ينقل له أملاكه التي تقع تحت تصرف زوجته (ريهام) ابنة «خليل السواح»، ولكنه أكد له أنها ألغت التوكيل، بينما كلف «خليل»
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مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ27 «قمر هادي».. فيروز مصابة بالسرطان

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل «قمر هادي» بمواجهة "ميرال" يسرا اللوزي، لـ"هادي" هاني سلامة، محاولةً أن تجبره على الاعتراف بأنه قتل شقيقها "رامز" مراد مكرم، من أجل الحصول على سر تركيبة المخدرات "قمر"؛ لأن رامز وحده الذي كان يعرفه، إلا أن "هادي" حاول أن يخبرها بالحقيقة وأن "رامز" توفي بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وأنه ألقى جثته في النيل كي يتخلص منها لأنه يعلم أن لا أحد سيصدق وفاة "رامز" وفاة طبيعية، غير أن "ميرال" لم تصدقه، وهددته بأنها لن تتوقف عن خداعه وتدمير حياته حتى تنتقم لقتل شقيقها.
علامة-استفهام

علامة استفهام 27.. محمد رجب ينتقم لأخيه ويقتل الغول

رغم اقتراب النهاية فى مسلسل علامة استفهام، فإنه ما زال الغموض مستمرا، وشهدت الحلقة الـ27 من المسلسل كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، إذ بدأت ببعض المشاهد «الفلاش باك» التى ظهر فيها الفنان محمد رجب، ويجسد شخصية «نوح الشواف»، في أثناء حواره مع «قنديل»، الذى علم بزواج شقيقته سرًّا بـ«يعقوب الغول»، إذ حاول «نوح» التفاهم مع «يعقوب» من أجل الاتفاق على تطليقها مقابل المبلغ المالى الذى يريده، الأمر الذى رفضه يعقوب بشكل قاطع، ما دفع نوح إلى التفكير فى حل آخر للأزمة.
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مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

«زلزال» 23.. محمد رمضان يصارح حلا شيحة بحبه لها

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «زلزال»، اعتراف «محمد حربي» يجسده محمد رمضان بحبه لـ«صافية» تجسدها حلا شيحة، ويطلب منها أن يكتفيا بـ"خطوبة" فقط الآن، ويتم تأجيل الزواج حتى يتخرج في الجامعة ويحصل على شهادته ويقف على قدميه، وفى الوقت نفسه ذهب «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده أحمد صيام، وأجبره على بيع نصيبه فى القهوة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، بينما أخبر «ربيع» يجسده حسام داغر، بأن البلد كله يتحدث عن وجود علاقة بين «محمد حربي» و«أمل» تجسدها هنادي مهنا، وأنها ستطلق من زوجها وتتزوجه.
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
مسلسل- زلزال (1)

«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
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