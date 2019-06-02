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بركة «27».. عمرو سعد يفضح العصابة على الهواء

تحرير:أمين طه ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، حيث قام عمرو سعد الذى يجسد شخصية «بركة» بفضح العصابة على الهواء مباشرة بعد الاتفاق مع مدير إحدى القنوات الإخبارية، مستعينا بـالإعلامي «علاء عبود»، الذى أجبره على أن يخرج على الهواء ويعرض فضائح أحد أفراد العصابة، وهو الدكتور الذى يعمل لدى «كساب»، والذى يتاجر فى الأعضاء من خلال المستشفى الذى يملكه، وفى أثناء إذاعة الحلقة على الهواء تمكنت وزارة الداخلية من القبض على مدير المستشفى الذى يعمل لصالح «كساب وعزمي».
كما اتصلت أم مصطفى على الهواء وطلبت العلاج لابنها فى ألمانيا، الأمر الذى دفع بركة إلى إجبار الإعلامي الفاسد، على الاستجابة لها ووعدها بأنه سيتكفل بمصاريف العلاج حتى لو وصلت مليون جنيه. وأمر عزمي مساعده كساب بتوفير نحو 100 مليون دولار لدفعها لبركة لتهدئته قبل أن يقوم بفضح بقية أفراد العصابة، خاصة بعد
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تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

لم يكد الجمهور يطمئن على الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، حتى طالعنا خبر مؤسف آخر، وهو تعرض الفنان عزت أبو عوف إلى أزمة صحية شديدة، حيث تم حجزه في أحد المستشفيات، حسب المقربين له، وقد أكد تلك المعلومة الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، الذي دعا الجمهور إلى الدعاء لعزت أبو عوف بالشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتنا للفنان عزت أبو عوف، حالته حرجة ربنا هو الشافي"، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى حول مرض "أبو عوف"، كما لم يصدر أي تصريح من نقابة المهن التمثيلية بهذا الشأن أيضًا.
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الحلقة 26.. بركة يفضح العصابة على الهواء مباشرة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "بركة"، بطولة النجم عمرو سعد، نجاة بركة من محاولة قتله من قبَل الإعلامى الفاسد "علاء عبود"، الذي استأجر شخصًا لقتل بركة، وبعد أن فشلت محاولة قتل بركة، وتأكد من أن المذيع علاء عبود هو من يسعى إلى قتله، استغل بركة تورط المذيع في قتله، وأجبره على أن يساعده في الكشف عن أحد أفراد العصابة الذين يتاجرون في أعضاء البشر، من خلال عرض فيديوهات تدين مدير المستشفى، وعقبها اقتحمت وزارة الداخلية المكان وألقت القبض على مديره.
مسلسل-بركة

بركة «24».. عمرو سعد ينجو من الموت بعد ضربه بالنار

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، حيث دار أغلب أحداثها داخل المستشفى بعدما تمكن القاتل المأجور من إطلاق النار على «بركة» وأصابه إصابة خطيرة فى كتفه، وعندما علم «كساب» طلب من الدكاترة أن يستدعوا قنصلتو من الأطباء من ألمانيا ليتمكنوا من إخراج الرصاصة من كتف بركة والمحافظة على حياته، وبالفعل حضر الأطباء الألمان ونجحوا فى استخراج الرصاصة والمحافظة على حياة بركة، وبعدما نجا بركة وامتثل للشفاء، طلب كساب منه إيقاف البرنامج لعدم فضح بعض المذكورين به.
مسلسل-بركة

بركة 23.. هالة صدقي في المستشفى ومحاولة قتل عمرو سعد

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث دارت أغلبها داخل المستشفى الذي استقبل «فريدة» والدة بركة والتي قامت بدورها هالة صدقي، والتى دخلت المستشفى بسبب جرعة مخدر زائدة أعطتها لها العصابة لمنعها من إبلاغ النائب العام، وذلك أثناء وجودها أمام باب النائب العام لإبلاغة بما يحدث مع ابنها، حيث افتعلت أفرد العصابة تمثيلية استطاعوا من خلالها خطف والدة بركة، عن طريق سيدة تتبع العصابة تدعى «نوفا»، وذلك بعد أن تم تخديرها في سرايا النيابة.
مسلسل-بركة

«بركة» الحلقة 7.. محمد لطفي يخطط لقتل عمرو سعد

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بركة، تدبير رجل الأعمال "كساب"، الذي يقوم بدوره الفنان محمد لطفي، خطة للتخلص من "بركة"، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو سعد، عن طريق تلفيق قضية له، وإدخاله السجن، ثم تحريض أحد المسجونين لقتله، وبعدها التخلص من عائلته بالكامل. وبدأت الحلقة بلقاء جمع "بركة" مع "كساب”، وقام "كساب" بتهديد "بركة" بقتله فى حالة عدم إرجاعه كارت الميموري، وأخبره أنه سوف ينتمى إلى فئة المجرمين فى حالة الكشف عما يحتويه الكارت من وثائق وأدلة تدين تلك العصابة.
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