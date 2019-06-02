بركة «27».. عمرو سعد يفضح العصابة على الهواء

تحرير:أمين طه ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، حيث قام عمرو سعد الذى يجسد شخصية «بركة» بفضح العصابة على الهواء مباشرة بعد الاتفاق مع مدير إحدى القنوات الإخبارية، مستعينا بـالإعلامي «علاء عبود»، الذى أجبره على أن يخرج على الهواء ويعرض فضائح أحد أفراد العصابة، وهو الدكتور الذى يعمل لدى «كساب»، والذى يتاجر فى الأعضاء من خلال المستشفى الذى يملكه، وفى أثناء إذاعة الحلقة على الهواء تمكنت وزارة الداخلية من القبض على مدير المستشفى الذى يعمل لصالح «كساب وعزمي».

كما اتصلت أم مصطفى على الهواء وطلبت العلاج لابنها فى ألمانيا، الأمر الذى دفع بركة إلى إجبار الإعلامي الفاسد، على الاستجابة لها ووعدها بأنه سيتكفل بمصاريف العلاج حتى لو وصلت مليون جنيه. وأمر عزمي مساعده كساب بتوفير نحو 100 مليون دولار لدفعها لبركة لتهدئته قبل أن يقوم بفضح بقية أفراد العصابة، خاصة بعد