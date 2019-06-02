مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

أدوية للتخسيس- أرشيفية

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.

أشارت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالقاهرة، إلى أن وراء ذلك النشاط المجرم قانونا، إخصائي علاج طبيعي يعمل مديرا لمركز العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة بمنطقة السيدة زينب، وفني تحاليل، إذ قام المتهمون بإنشاء وإدارة مراكز طبية بدون ترخيص، وادعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة. وفي