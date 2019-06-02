إعلان موعد العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات
تحرير:أمينة محمود
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 في سبتمبر المقبل
أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد 2019-2020، فى ضوء نتائج الاجتماع الذى عقده أمس السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم ، إذ تقرر بدء العام الدراسى الجديد فى 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
وتقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020، ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم
وتقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020، ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، أمس السبت، وحتى 30 يونيو الجارى.
وأكدت الوزارة، أنه يمكن لولى الأمر التعديل على الراغبات فى المدارس المتقدم عليها خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر، ولا يمكن أن يعدل على الرغبات بعد هذا التاريخ كما يجب كتابة محل السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول فى المدرسة وسن الطفل. (التفاصيل)