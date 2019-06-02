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إعلان موعد العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

تحرير:أمينة محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 في سبتمبر المقبل
بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 في سبتمبر المقبل
أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد 2019-2020، فى ضوء نتائج الاجتماع الذى عقده أمس السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم ، إذ تقرر بدء العام الدراسى الجديد فى 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
وتقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020، ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم
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صلاة-العيد

البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
قطار (2)

السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات 28 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأحد نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 40 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 25 دقيقة.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
رمضان-نايتس

دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك

تستعد دار الإفتاء، اليوم، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية، لاستطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك، وبحسب ما أعلنه المعهد، فإنه من المقرر فلكيًّا أن يكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، غير أنه مع حلول اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، يفضل ويستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ".
هلال-رمضان

البحوث الفلكية: رؤية هلال عيد الفطر «مش مضمونة»

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال، لكنها لا تضمن رؤيته، حيث تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده دون إضاعة الوقت فى البحث عنه فى اتجاهات متعددة فى صفحة السماء، وبذلك يمكن رؤيته ورصده مهما قلت فترة مكثه بعد غروب الشمس، وتحدث عن ظروف رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1440 والذى ستستطلعه دار الإفتاء المصرية مساء غد الإثنين.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
تجمهر-أولياء-أمور-أمام-مدرسة

بعد وقوع السيستم.. المدارس تصور الامتحان والطلاب يشترون أقلام

حالة من القلق انتابت أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي العام، عبر الجروبات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علموا بفشل أبنائهم في أداء الامتحانات عبر أجهزة التابلت، ووقوع منصة الامتحانات مرة أخرى، إذ أبدى أولياء الأمور استيائهم الشديد من تكرار وقوع المنصة الإلكترونية والتي سبق وأن سقطت في امتحانات مارس الماضية، وأعربت العديد من الأمهات عن القلق على أبنائهم خصوصا بعد فشلهم في الدخول على الأمتحان في العديد من المحافظات واتجاه مديري المدارس إلى تصوير الامتحان/ تمهيدا لتطبيق النظام الورقي علي الطلاب.
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التعليم أم المالية.. من يفوز في معركة موازنة 2020؟

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة في مخصصات التعليم لتصل إلى 132 مليار جنيه، موزعة ما بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، في مقابل 115.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 14%، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تقديرات الموازنة، حيث تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وينص الدستور على أن يحصل قطاعا التعليم والصحة على 10% من الناتج القومى بواقع 4% للتعليم قبل الجامعى و3% للتعليم العالى والبحث العلمى و3% للصحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: اللي يحتاجه تطوير التعليم يحرم على الجامع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، بهدف "إيقاف النظام التعليمي الجديد على رجليه"، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/ 2020، مشيرا إلى أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، يليها هيكلة الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام المُطور الذي سيتغير شكله تماما خلال الـ3 سنوات القادمة.
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