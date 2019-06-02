إعلان موعد العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

تحرير:أمينة محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 في سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد 2019-2020، فى ضوء نتائج الاجتماع الذى عقده أمس السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم ، إذ تقرر بدء العام الدراسى الجديد فى 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.

وتقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020، ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم