جريمة

تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
ألعاب نارية
ألعاب نارية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد قيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية، داخل أحد المخازن غير المرخصة، وأكدت التحريات التي أجراها رجال المباحث صحة المعلومات، قبل أن تتمكن قوة أمنية من مداهمة المخزن المشار إليه وضبط صاحبه، وتبين وجود مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية. وخلال التحقيقات،
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حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
استبدلي-أدوية-التخسيس-بمشروب-سحري-حارق-للدهون

مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.
المرور‎ (2)

المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
انقلاب-سيارة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
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العاب-ناريه

ضبط تاجر بحوزته 640 ألف صاروخ لعبة بالجمالية

تشن الأجهزة الأمنية، حملات أمنية، لضبط الألعاب النارية ومنع تداولها فى الأسواق العامة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين خاصة الأطفال، علاوة على منع الإزعاج وإثارة الفزع بين الناس جراء استخدام تلك المفرقعات، مع حرص الأجهزة الأمنية على تتبع مصدر تلك الممنوعات، وفى هذا السياق تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
جثة-فى-شقة

«جثث ودماء وضرب نار» جرائم النصف الأول من شهر رمضان

قتل وسرقة وانتحار وإطلاق نار وترويع للآمنين، جرائم عدة سجلتها محاضر الشرطة لم تمنع حرمة شهر رمضان مرتكبيها من الإقدام على تلك الخطوة، في الوقت الذي صُفدت فيه الشياطين ومردة الجن وأغلقت فيه أبواب النار، انساق هؤلاء وراء شهواتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسادًا، فنشروا الفوضى والبلطجة وحملوا أسلحتهم. وأجهزة الأمن بدورها كانت واقفة بالمرصاد وألقت القبض عليهم وحلت لغز عدد من الحوادث التي اتصف بعضها بالبشاعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (4)

انهيار عقار مهجور في عابدين دون وفيات أو مصابين

انهار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة عابدين، اليوم الأحد، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو مصابين، وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا حول العقار المنهار، منعًا لوصول أى من المواطنين إليه لحين انتهاء عمليات الفحص والتأكد من عدم حدوث تبعات للانهيار، وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة عابدين، وتبين من الفحص الأولي أن العقار قديم ومهجور منذ قرابة 20 عاما، وآيل للسقوط، قبل أن تطلب النيابة العامة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، والاستعلام من حى عابدين عن رخصة المنزل المنهار.
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