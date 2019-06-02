تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

ألعاب نارية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.

تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد قيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية، داخل أحد المخازن غير المرخصة، وأكدت التحريات التي أجراها رجال المباحث صحة المعلومات، قبل أن تتمكن قوة أمنية من مداهمة المخزن المشار إليه وضبط صاحبه، وتبين وجود مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية. وخلال التحقيقات،

تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد قيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية، داخل أحد المخازن غير المرخصة، وأكدت التحريات التي أجراها رجال المباحث صحة المعلومات، قبل أن تتمكن قوة أمنية من مداهمة المخزن المشار إليه وضبط صاحبه، وتبين وجود مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية.



وخلال التحقيقات، أشار المتهم إلى أنه كان يخزن تلك الكميات من الألعاب النارية بقصد الاتجار فيها تزامنا مع موسم شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة تحريات المباحث، وأصدرت قرارا بتحريز المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني بشأنها.



