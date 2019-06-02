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عقار جديد يرفع معدلات الشفاء من سرطان الثدي

انتشرت أمراض السرطانات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حول العالم، لكن معدلات الإصابة بسرطان الثدي خاصة بين النساء، كانت الأعلى من بين أنواع الأورام المختلفة
تحرير:مي فؤاد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي؛ هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثدي. يتبع سرطان الجلد سرطان الثدي، كأكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم. قد يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء. تم تشخيص ما يقرب من 1.7 مليون حالة في عام 2012 فقط. يمثل هذا نحو 12% من جميع حالات السرطان الجديدة و25% من جميع أنواع السرطان لدى النساء. كما يعتبر سرطان الثدي السبب الخامس الأكثر شيوعًا للوفاة من السرطان لدى النساء. ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي، وتمويل البحوث في تحسين الكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه والتقدم في علاجه.
زادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات بشكل منتظم، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام نهج علاج جديد ومخصص، وتحسين فهم هذا المرض. أعلن العديد من الباحثين الأمريكيين وفقًا لموقع "medical express" نقلًا عن نتائج تجربة سريرية دولية، عن شكل
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السيجارة-الالكترونية

السجائر الإلكترونية ضاعفت أعداد المقلعين عن التدخين

أشارت الأبحاث إلى أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية بثلاث مرات تقريبًا من علاجات استبدال النيكوتين في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. وجد الأطباء أن نسبة النجاح في البحث، زادت بنسبة 95% عن أولئك الذين لا يستعملون السجائر الإلكترونية في أثناء محاولاتهم للإقلاع عن هذه العادة. كما وجدت الدراسة لنحو 20 ألف مدخن أن السجائر الإلكترونية كانت أكثر نجاحًا من الأدوية التي تقلل من الرغبة الشديدة في النيكوتين. كشف علماء جامعة لندن أن الأشخاص الذين تناولوا الفارينكلين؛ كانوا أكثر عرضة بنسبة 82% للتخلي عن هذه العادة.
الإفراط-في-تناول-السكريات

7 علامات تعني أنك تفرط في تناول السكريات

يُقبل الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة أو المشروبات المحلاة بكميات كبيرة من السكر، فالسكر يصبح روتينا يوميا لهم، فلا يخلو يومهم من الكيك أو الشوكولاتة أو العصائر، لا نستطيع إنكار أن هذه الأطعمة قد تصل إلى حد الإدمان، وينتج عنها كثير من الأضرار أشهرها مرض السكري، تلف الأسنان، كما يسرع السكر من ظهور التجاعيد، إضافة إلى أن تناول كثير من الحلويات قد يزيد من آلام المفاصل بشكل كبير، إضافة إلى زيادة الوزن بطريقة سريعة، لذا توجد بعض العلامات التي يجب أن تضعها أمامك تدل على أن جسمك أصبح محملا بكميات كبيرة من السكر.
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التنمر خطر يهدد طفلك.. لا تهملى وزنه

التنمر مشكلة رائجة في عالم الكبار والصغار، لكنها تؤثر على الصغار مما يؤثر على النفسية ويعتقد الآباء أن مضايقة أولادهم في المدرسة قد تسبب لهم مشكلات، ولكن في الواقع، فإن السخرية من الوزن تزيد الأمر سوءا، ووفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Pediatric Obesity، فإن التنمر على الأطفال بسبب السمنة يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت. أجرى الباحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل دراسة على 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وكانوا يعانون من زيادة الوزن سريريًا أو لديهم أحد الوالدين أو الاثنين يعانيان من زيادة الوزن أو السمنة عند بدء الدراسة.
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