عقار جديد يرفع معدلات الشفاء من سرطان الثدي

انتشرت أمراض السرطانات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حول العالم، لكن معدلات الإصابة بسرطان الثدي خاصة بين النساء، كانت الأعلى من بين أنواع الأورام المختلفة

تحرير:مي فؤاد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

سرطان الثدي

سرطان الثدي؛ هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثدي. يتبع سرطان الجلد سرطان الثدي، كأكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم. قد يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء. تم تشخيص ما يقرب من 1.7 مليون حالة في عام 2012 فقط. يمثل هذا نحو 12% من جميع حالات السرطان الجديدة و25% من جميع أنواع السرطان لدى النساء. كما يعتبر سرطان الثدي السبب الخامس الأكثر شيوعًا للوفاة من السرطان لدى النساء. ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي، وتمويل البحوث في تحسين الكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه والتقدم في علاجه.

زادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات بشكل منتظم، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام نهج علاج جديد ومخصص، وتحسين فهم هذا المرض. أعلن العديد من الباحثين الأمريكيين وفقًا لموقع "medical express" نقلًا عن نتائج تجربة سريرية دولية، عن شكل