عقار جديد يرفع معدلات الشفاء من سرطان الثدي

انتشرت أمراض السرطانات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حول العالم، لكن معدلات الإصابة بسرطان الثدي خاصة بين النساء، كانت الأعلى من بين أنواع الأورام المختلفة
سرطان الثدي؛ هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثدي. يتبع سرطان الجلد سرطان الثدي، كأكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم. قد يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء.
تم تشخيص ما يقرب من 1.7 مليون حالة في عام 2012 فقط. يمثل هذا نحو 12% من جميع حالات السرطان الجديدة و25% من جميع أنواع السرطان لدى النساء. كما يعتبر سرطان الثدي السبب الخامس الأكثر شيوعًا للوفاة من السرطان لدى النساء.
ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي، وتمويل البحوث في تحسين الكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه والتقدم في علاجه.
زادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات بشكل منتظم، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام نهج علاج جديد ومخصص، وتحسين فهم هذا المرض.
أعلن العديد من الباحثين الأمريكيين وفقًا لموقع "medical express" نقلًا عن نتائج تجربة سريرية دولية، عن شكل
زادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات بشكل منتظم، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واستخدام نهج علاج جديد ومخصص، وتحسين فهم هذا المرض.
أعلن العديد من الباحثين الأمريكيين وفقًا لموقع "medical express" نقلًا عن نتائج تجربة سريرية دولية، عن شكل جديد من العقارات يسمح بتحسن كبير في نسبة البقاء على قيد الحياة لنساء دون الستين يعانين من سرطان الثدي، أكثر أنواع السرطان شيوعًا.
أظهرت النتائج، التي قدمت في المؤتمر السنوي للرابطة الأمريكية لعلم الأورام في شيكاغو، أن إضافة مثبط (ريبوسيكليب) لدورة الخلية إلى العلاج، يسمح برفع نسبة البقاء على قيد الحياة إلى 70% بعد 3 سنوات ونصف السنة.
كانت نسبة الوفاة لدى مريضات تلقين هذا العلاج أقل بـ29% مقارنة مع تلك اللواتي حصلن على عقار وهمي على ما أظهرت النتائج التي عرضت خلال المؤتمر السنوي لجمعية علم الأورام السريرية، الذي يجمع خلال عطلة نهاية الأسبوع خبراء دوليين في السرطان.
قالت الباحثة الرئيسية للدراسة سارة هورفيتس لوكالة فرانس برس، إن الدراسة ركزت على مريضات يعانين من سرطان ثدي يتفاعل مع بعض الهرمونات ويشكل ثلثي الإصابات بهذا المرض لدى النساء قبل انقطاع الطمث، حيث تحصل المريضات عادة في هذه الحالة على علاجات تهدف إلى وقف فرز هرمونات الإستروجين.
أضافت هورفيتس: "في الواقع، يمكن التوصل إلى استجابة أفضل أو حتى القضاء على السرطان من خلال إضافة هذه المثبطات لدورة الخلية إلى جانب قمع الهرمونات".
يعد هذا العلاج أقل سمية من العلاج الكيميائي التقليدي لأنه يستهدف الخلايا السرطانية بشكل انتقائي، ما يعيق قدرتها على التكاثر.
استندت التجربة السريرية على أكثر من 670 حالة شملت فقط نساء دون سن التاسعة والخمسين من يعانين من مرحلة متقدمة من المرض (المرحلة الرابعة) من دون حصولهن من قبل على علاج ضد الهرمونات.
قالت هورفيتس: "هؤلاء المرضى يميلون إلى التشخيص في وقت متأخر، في مرحلة متأخرة من مرضهم، لأنه ليس لدينا طرائق فحص رائعة للشابات. هذا ما يجعلنا متحمسين للغاية لذلك العقار، لأنه علاج يؤثر على الكثير من المرضى اللاتي يعانين من مراحل متقدمة من أورام الثدي".
قال عالم الأورام هارولد بورستين من معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، الذي لم يشارك في البحث، إنها دراسة مهمة، بعد أن أثبتت أن استخدام مثبطات سيكلين تترجم إلى فائدة كبيرة للبقاء بالنسبة للنساء.
أضاف بورستين: "نأمل أن تمكن هذه البيانات من وصول هذا المنتج لمزيد من النساء في جميع أنحاء العالم، خاصةً في أنظمة الرعاية الصحية والتأمينات الصحية حول العالم".
تلقى البحث تمويلًا من شركة نوفارتس الدوائية العالمية.
قال خبير سرطان الثدي في مؤسسة كامبريدج للأبحاث السرطانية، جيسون كارول حسب جريدة تليجراف، إن تلك المرة هي الأولى من نوعها التي نلاحظ فيها تعزيز فرص البقاء على قيد الحياة لدى النساء اللائي لم ينقطع طمثهن بعد إعطائهن أنواعًا جديدة من العقاقير، إلى جانب العلاج المعتاد.
يوقف عقار "ريبوسكليب" انقسام الخلايا السرطانية وانتشارها عبر تعطيل عمل بروتينين رئيسيين.