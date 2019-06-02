فان دايك: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

فيرجيل فان دايك

أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن ثقته بأن تتويج ليفربول أمس بلقب دوري أبطال أوروبا هو البداية فقط للمزيد من التتويجات، وقال فان دايك: "أعتقد أنه يتوجب علينا الشعور بالجوع تجاه المزيد من التتويجات، انتهى موسمنا اليوم وتوجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو لقب بكل تأكيد أردناه بشدة، ولكن في شهر يوليو عندما نعود من جديد، سنبدأ من الصفر، كل لاعب يعمل من أجل تحقيق أهدافه، وهدفنا هو المنافسة على الألقاب إن أمكن، وأرى بأننا نملك اللاعبين القادرين على تحقيق ذلك".

وواصل فان دايك: "آمل في منافسة مانشستر سيتي على اللقب مرة أخرى الموسم المقبل، خاصة أنهم لن ينخفض مستواهم وكذلك الحال معنا، وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامين متتاليين، ونأمل في تحقيق ذلك كل عام، ولكننا نعرف صعوبة تحقيق ذلك". وتابع المدافع الهولندي: "نتمتع بالطموح، ونرغب في أن نحظى بمثل تلك الليلة