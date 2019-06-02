رياضة

فان دايك: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك
أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن ثقته بأن تتويج ليفربول أمس بلقب دوري أبطال أوروبا هو البداية فقط للمزيد من التتويجات، وقال فان دايك: "أعتقد أنه يتوجب علينا الشعور بالجوع تجاه المزيد من التتويجات، انتهى موسمنا اليوم وتوجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو لقب بكل تأكيد أردناه بشدة، ولكن في شهر يوليو عندما نعود من جديد، سنبدأ من الصفر، كل لاعب يعمل من أجل تحقيق أهدافه، وهدفنا هو المنافسة على الألقاب إن أمكن، وأرى بأننا نملك اللاعبين القادرين على تحقيق ذلك".
وواصل فان دايك: "آمل في منافسة مانشستر سيتي على اللقب مرة أخرى الموسم المقبل، خاصة أنهم لن ينخفض مستواهم وكذلك الحال معنا، وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامين متتاليين، ونأمل في تحقيق ذلك كل عام، ولكننا نعرف صعوبة تحقيق ذلك". وتابع المدافع الهولندي: "نتمتع بالطموح، ونرغب في أن نحظى بمثل تلك الليلة
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أين يوجد صلاح بين تقييمات لاعبي ليفربول؟

تغلب ليفربول أمس السبت على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحرص موقع "سكاي سبورتس" البريطاني على تقييم لاعبي الريدز، حيث حصل الحارس البرازيلي أليسون على 8، بفضل تألقه اللافت للنظر في آخر 15 دقيقة من المباراة ليلعب دورًا بارزًا في تتويج الليفر باللقب، وحصل تريند ألكسندر أرنولد على 7 بفضل مساهمته الهجومية الطيبة ومراقبته المميزة لهيونج مين سون، إلا أنه عابه تنفيذه السيئ للركلات الركنية، كما حصل جويل ماتيب على 7 على الرغم من عدم اختباره بشدة، إلا أنه أسهم بشكل جيد في بناء الهجمات من الخلف.
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كلوب يكشف تفاصيل اتصال جوارديولا بعد اللقب الأوروبي

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب قيادته لتتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بفوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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بوكيتينو: 3 أسابيع من العمل ضاعت بسبب ركلة جزاء

نجح ليفربول في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس، أمام توتنهام، ترجمها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح إلى الهدف الأول في فوز الريدز بهدفين دون رد، وهي ركلة الجزاء التي لم يتمكن مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو من تقبلها، حيث أعرب عن استيائه من احتساب حكم المباراة لها، قائلا: "الجميع شهد ما حدث، كل الخطط التي وضعناها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ضاعت بسبب ركلة جزاء احتسبت بعد 20 ثانية. لم يتوقع أحد ذلك، وأثرت بشكل سلبي للغاية فى الفريق".
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صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
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ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
الكرة الذهبية

التاريخ لا ينصف نظرية أجويرو في الكرة الذهبية

قال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إنه بحاجة إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا كي يتمكن من الفوز بالكرة الذهبية، إلا أن تاريخ الجائزة يعجّ بالكثير من الأمثلة التي توجت بالجائزة دون اللعب في نهائي دوري الأبطال في نفس الموسم، وكان آخرهم كريستيانو رونالدو في عام 2013، عندما سجل 69 هدفًا ولم يلعب سوى نهائي كأس ملك إسبانيا، كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة في عام 2012 بفضل تتويجه بثنائية الدوري والكأس، أما رونالدينيو فلم يشكك أحد في أحقيته في الفوز بالجائزة عام 2005، على الرغم من خروجه من دوري الأبطال من دور الـ16.
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