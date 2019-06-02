هذه السلع ترتفع أسعارها خلال عيد الفطر

هناك عدد من السلع ترتبط بشكل أساسى بطقوس عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى يزيد من حجم الطلب عليها فترتفع أسعارها بالتبعية على نحو ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة
يسرع المواطنون في شراء كامل احتياجاتهم من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لهم خلال الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة المرتبط منها بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعادة ما تؤدى زيادة حجم الطلب على منتج بعينه إلى ارتفاع السعر، خاصة فى حالة ثبات حجم المعروض منه بالأسواق المحلية، وهو ما يسمى بقانون السوق المعتمد على حالة العرض والطلب، التى لا تستطيع أى جهة التدخل فيها وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية. ويأتي على رأس هذه السلع الأدوات المنزلية والأسماك والمكسرات وبعض أنواع البقالة، فضلا عن الدقيق بمختلف أنواعه والسكر.
الأدوات المنزلية
فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، قال إن الأسعار تتحرك بشكل طفيف نحو الارتفاع فى عيد الفطر المبارك مؤكدا أن السوق تعانى من حالة ركود تتجاوز الـ50% طوال العام الماضي، وجميع التجار يترقبون الانتعاشة المتوقعة فى عيد الفطر المبارك تأثرا بمراسم الزفاف وزيادة الطلب على
الأدوات المنزلية
فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، قال إن الأسعار تتحرك بشكل طفيف نحو الارتفاع فى عيد الفطر المبارك مؤكدا أن السوق تعانى من حالة ركود تتجاوز الـ50% طوال العام الماضي، وجميع التجار يترقبون الانتعاشة المتوقعة فى عيد الفطر المبارك تأثرا بمراسم الزفاف وزيادة الطلب على شراء الأدوات الخاصة بالمنزل، وعلى رأسها أدوات المائدة.
وأضاف الطحاوى أن العامل الأساسي فى رفع أسعار الأدوات المنزلية هو الدولار الجمركى والتقدير الجزافي له.
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وكانت هيئة التنمية الصناعية قد خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، يبدأ بـ5 مصانع "مصنع بورسلين منزلى وفندقى، ومصنعا ألومنيوم مطلي سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع إستانلس ستيل منزلى"، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات فى أولى مراحلها بنحو 230 إلى 250 مليون جنيه، وتصل إلى ما يقرب من 350 إلى 400 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
على رأسها البلطى والبوري.. أسعار الأسماك ترتفع
محمد جعفر نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار البلطي والبوري شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن أسعار الأسماك ستتجه نحو الارتفاع خلال عطلة عيد الفطر المبارك متأثرة بزيادة حجم الإقبال الذي سيستمر طوال الأسبوع الجاري.
وأضاف جعفر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن السوق أيضا ستشهد انتعاشة نسبية قد تصل إلى 20% باعتبار شراء الأسماك وتناولها فى أول أيام العيد أحد الطقوس الأساسية.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن خلال النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكي أن إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية بلغ نحو 1.44 مليون طن عام 2017 فى مقابل 1.36 مليون طن عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 6.4% على العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.
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الدقيق والسكر.. مواد البقالة ترتفع لهذه الأسباب
رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار بعض أنواع المنتجات ترتفع خلال عيد الفطر تأثرا بارتفاع حجم الإقبال عليها، ومنها الدقيق والسكر، حيث يقبل الكثير من المواطنين على عمل كعك العيد بالمنزل وهو ما يزيد من حجم الطلب على الدقيق والسكر، فيتحرك السعر بنحو 1 جنيه للكيلو.
وأكد العطار أن الأسعار تتحرك بشكل عشوائي وتختلف من تاجر لآخر بحسب حجم المبيعات وحجم المطروح لديه من السلع، فضلا عن بعض أصناف البقالة ومنها حمص الشام والترمس بمختلف أنواعه وذلك أيضا تأثرا بارتفاع حجم الطلب عليهما.
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الفاكهة
حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أكد أن هناك بعض أنواع الفاكهة تحرك سعرها بالفعل نحو الارتفاع ومنها التفاح والبرتقال والمشمش والخوخ، معتبرا أن عيد الفطر موسم يرتفع فيه حجم الطلب على الفاكهة وهو ما يؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار خاصة أن الكميات المطروحة لم تتغير خلال الشهر الجاري، متوقعا المزيد من الارتفاع فى أسعار الفاكهة التى ستعاود انخفاضها فى ثانى أيام العيد وفقا لتقديره.
ويبلغ إنتاج مصر من الفاكهة نحو 7 ملايين طن سنويا، وتفقد مصر منها نحو مليون طن بنسبة 16%، وتصدر نحو 409 آلاف طن سنويا، ما يشير إلى أن الفاقد 3 أضعاف ما تصدره مصر سنويا.