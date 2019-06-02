هذه السلع ترتفع أسعارها خلال عيد الفطر

هناك عدد من السلع ترتبط بشكل أساسى بطقوس عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى يزيد من حجم الطلب عليها فترتفع أسعارها بالتبعية على نحو ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة

تحرير:أسماء فتحى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

السلع

يسرع المواطنون في شراء كامل احتياجاتهم من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لهم خلال الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة المرتبط منها بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعادة ما تؤدى زيادة حجم الطلب على منتج بعينه إلى ارتفاع السعر، خاصة فى حالة ثبات حجم المعروض منه بالأسواق المحلية، وهو ما يسمى بقانون السوق المعتمد على حالة العرض والطلب، التى لا تستطيع أى جهة التدخل فيها وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية. ويأتي على رأس هذه السلع الأدوات المنزلية والأسماك والمكسرات وبعض أنواع البقالة، فضلا عن الدقيق بمختلف أنواعه والسكر.

الأدوات المنزلية فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، قال إن الأسعار تتحرك بشكل طفيف نحو الارتفاع فى عيد الفطر المبارك مؤكدا أن السوق تعانى من حالة ركود تتجاوز الـ50% طوال العام الماضي، وجميع التجار يترقبون الانتعاشة المتوقعة فى عيد الفطر المبارك تأثرا بمراسم الزفاف وزيادة الطلب على