تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

عزت أبو عوف

لم يكد الجمهور يطمئن على الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، حتى طالعنا خبر مؤسف آخر، وهو تعرض الفنان عزت أبو عوف إلى أزمة صحية شديدة، حيث تم حجزه في أحد المستشفيات، حسب المقربين له، وقد أكد تلك المعلومة الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، الذي دعا الجمهور إلى الدعاء لعزت أبو عوف بالشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتنا للفنان عزت أبو عوف، حالته حرجة ربنا هو الشافي"، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى حول مرض "أبو عوف"، كما لم يصدر أي تصريح من نقابة المهن التمثيلية بهذا الشأن أيضًا.

الشناوي في التدوينة نفسها تحدث عن الحالة الصحية للفنان حسن حسني، حيث أكد تعافيه تمامًا، وتحسنه بعد مرور يومين على الأزمة التي تعرض لها. عزت أبو عوف ولد في 21 أغسطس عام 1948، وقد كانت بدايته وإخوته في فرقة الفور إم، التي أسهمت في شهرته، قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين،