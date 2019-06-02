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تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
لم يكد الجمهور يطمئن على الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، حتى طالعنا خبر مؤسف آخر، وهو تعرض الفنان عزت أبو عوف إلى أزمة صحية شديدة، حيث تم حجزه في أحد المستشفيات، حسب المقربين له، وقد أكد تلك المعلومة الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، الذي دعا الجمهور إلى الدعاء لعزت أبو عوف بالشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتنا للفنان عزت أبو عوف، حالته حرجة ربنا هو الشافي"، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى حول مرض "أبو عوف"، كما لم يصدر أي تصريح من نقابة المهن التمثيلية بهذا الشأن أيضًا.
الشناوي في التدوينة نفسها تحدث عن الحالة الصحية للفنان حسن حسني، حيث أكد تعافيه تمامًا، وتحسنه بعد مرور يومين على الأزمة التي تعرض لها. عزت أبو عوف ولد في 21 أغسطس عام 1948، وقد كانت بدايته وإخوته في فرقة الفور إم، التي أسهمت في شهرته، قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين،
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بركة «27».. عمرو سعد يفضح العصابة على الهواء

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، حيث قام عمرو سعد الذى يجسد شخصية «بركة» بفضح العصابة على الهواء مباشرة بعد الاتفاق مع مدير إحدى القنوات الإخبارية، مستعينا بـالإعلامي «علاء عبود»، الذى أجبره على أن يخرج على الهواء ويعرض فضائح أحد أفراد العصابة، وهو الدكتور الذى يعمل لدى «كساب»، والذى يتاجر فى الأعضاء من خلال المستشفى الذى يملكه، وفى أثناء إذاعة الحلقة على الهواء تمكنت وزارة الداخلية من القبض على مدير المستشفى الذى يعمل لصالح «كساب وعزمي».
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حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ«حسن حسني»

منذ صباح اليوم، يتداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" يظهر فيها الفنان حسن حسني داخل العناية المركزة، على جهاز التنفس الاصطناعي، كما تحدثت صفحات عدة عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، لكن تلك الأنباء نفتها الفنانة نهال عنبر، التي قالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليا، بل إنه غادر المستشفى إلى منزله منذ ساعات، وربما الصورة المتداولة التُقطت له خلال إحدى الأزمات الصحية التي سبق أن تعرض لها، أو كانت من أحد أعماله الفنية.
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«The End» مسلسل يوسف الشريف مع «سينرجي» رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، عن اسم وبوستر مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي تم التعاقد على تقديمه في شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End- النهاية" حيث كشف رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم الأحد، عن البوستر الدعائي المبدئي للمسلسل، ونشره عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله"، ويبدو من الأفيش أن العمل ستدور قصته حول نهاية العالم، حيث يظهر نصف وجه يوسف الشريف، ومن خلفه دمار قد أصاب العالم.
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المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».
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البرنسيسة بيسة حلقة 8.. أزمة جديدة تواجه مي عز الدين

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بوصول مكالمة إلى "بيسة" التي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، من زوج خالتها "مرعي" الذي يُجسده الفنان حجاج عبدالعظيم، يبلغها بأن الميكروباص الذي يقوده وبه تلاميذ المدرسة، تعطل في الطريق، وتذهب له مباشرة بتاكسي، وتقرر إيصال جميع التلاميذ، في المقابل كان أهالي التلاميذ بدؤوا اتصالاتهم بمديرة المدرسة "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي، لسؤالها عن سر تأخر أبنائهم، لكن ابنها "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، أخفى عنها الحقيقة، وهي أن الأتوبيسات تعطلت.
عمرو دياب

عمرو دياب مع رفقاء رحلة نجاحه في «جمع حبايبك»(فيديو)

تأكيدًا لما نشرته "التحرير" بالأمس، ظهر الميجا ستار عمرو دياب في إعلان جديد لصالح شركة "فودافون"، في أول أيام شهر رمضان، برفقة الفنانين الذين نشرنا أسماءهم بالأمس، وهم: دينا الشربيني، عزت أبو عوف، أشرف عبدالباقي، منة شلبي، ريهام عبدالغفور، حسن الشافعي، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد فهمي، أحمد مالك. وتقوم فكرة الإعلان على استضافة الهضبة ودينا الشربيني لعدد من الفنانين وأصدقاء كليهما، وخاصة من النجوم الذين شاركوا مع المطرب الكبير في أعمال فنية على مدى تاريخه الفني.
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دينا الشربيني| هؤلاء يشاركون عمرو دياب بإعلان رمضاني

نشر الميجا ستار عمرو دياب، صورة جديدة له مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم يُعلق عليها المطرب الكبير بكلمة واحدة، وظهر دياب مرتديًا قميصًا أسود وبه رسومات بيضاء، ووفقًا لمصورها كريم نور، فإن الهضبة سيظهر بهذه الإطلالة في إعلان ترويجي لصالح شركة "فودافون" في شهر رمضان 2019. وعلمت "التحرير" أن عددًا من النجوم يشاركون عمرو دياب الإعلان الدعائي، وعلى رأسهم: دينا الشربيني، أشرف عبد الباقي، أحمد فهمي، أحمد مالك، منة شلبي، عزت أبو عوف، سوسن بدر، غادة عادل، ريهام عبدالغفور، وحسن الشافعي.
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