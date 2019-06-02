عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

محمد إمام - مسلسل هوجان

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.

وهناك التقى «هوجان» مع والده الذى يجسده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونزل على ركبتيه وأخذ يقبل قدم والده، وعلم من مأمور السجن أن والده دخل فى قضية تهريب الآثار قبل 30 سنة، وأنه حاول الهروب من السجن 12 مرة، ونصح «على» «هوجان» بأن يرفع دعوى إفراج صحي، لكي يخرج والده