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عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
محمد إمام - مسلسل هوجان
محمد إمام - مسلسل هوجان
شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
وهناك التقى «هوجان» مع والده الذى يجسده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونزل على ركبتيه وأخذ يقبل قدم والده، وعلم من مأمور السجن أن والده دخل فى قضية تهريب الآثار قبل 30 سنة، وأنه حاول الهروب من السجن 12 مرة، ونصح «على» «هوجان» بأن يرفع دعوى إفراج صحي، لكي يخرج والده
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هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ27 «قمر هادي».. فيروز مصابة بالسرطان

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل «قمر هادي» بمواجهة "ميرال" يسرا اللوزي، لـ"هادي" هاني سلامة، محاولةً أن تجبره على الاعتراف بأنه قتل شقيقها "رامز" مراد مكرم، من أجل الحصول على سر تركيبة المخدرات "قمر"؛ لأن رامز وحده الذي كان يعرفه، إلا أن "هادي" حاول أن يخبرها بالحقيقة وأن "رامز" توفي بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وأنه ألقى جثته في النيل كي يتخلص منها لأنه يعلم أن لا أحد سيصدق وفاة "رامز" وفاة طبيعية، غير أن "ميرال" لم تصدقه، وهددته بأنها لن تتوقف عن خداعه وتدمير حياته حتى تنتقم لقتل شقيقها.
علامة-استفهام

علامة استفهام 27.. محمد رجب ينتقم لأخيه ويقتل الغول

رغم اقتراب النهاية فى مسلسل علامة استفهام، فإنه ما زال الغموض مستمرا، وشهدت الحلقة الـ27 من المسلسل كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، إذ بدأت ببعض المشاهد «الفلاش باك» التى ظهر فيها الفنان محمد رجب، ويجسد شخصية «نوح الشواف»، في أثناء حواره مع «قنديل»، الذى علم بزواج شقيقته سرًّا بـ«يعقوب الغول»، إذ حاول «نوح» التفاهم مع «يعقوب» من أجل الاتفاق على تطليقها مقابل المبلغ المالى الذى يريده، الأمر الذى رفضه يعقوب بشكل قاطع، ما دفع نوح إلى التفكير فى حل آخر للأزمة.
مسلسل- زلزال (6)

«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.
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هوجان

«هوجان» الحلقة 26.. رياض الخولي ينجو من يد محمد إمام

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «هوجان»، نجاح «هوجان» يجسده محمد إمام، فى التصدى للأشخاص الذين كانوا يريدون اغتياله، وذهب بعدها إلى شركته وأخذ سلاحا معه، وفى الوقت نفسه تحدث «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بأنه أصبح لا يقدر على العمل وذلك بعد فشله فى أن يبيع الآثار له، وقرر أن يلجأ إلى «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، لكي يساعده فى تصريفها، بعد أن استولى «هوجان» على السوق، واتصل «لطفى» بـ«كمال» الذى قال له: «انسى اسم هوجان ده خالص»، وهو يدخل مكتبه فى الفيلا ليجد «هوجان» جالسًا أمامه.
محمد-امام-مسلسل-هوجان

«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
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«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
مسلسل-هوجان

سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
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