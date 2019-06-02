الحلقة الـ27 «قمر هادي».. فيروز مصابة بالسرطان

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

مسلسل قمر هادي

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل «قمر هادي» بمواجهة "ميرال" يسرا اللوزي، لـ"هادي" هاني سلامة، محاولةً أن تجبره على الاعتراف بأنه قتل شقيقها "رامز" مراد مكرم، من أجل الحصول على سر تركيبة المخدرات "قمر"؛ لأن رامز وحده الذي كان يعرفه، إلا أن "هادي" حاول أن يخبرها بالحقيقة وأن "رامز" توفي بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وأنه ألقى جثته في النيل كي يتخلص منها لأنه يعلم أن لا أحد سيصدق وفاة "رامز" وفاة طبيعية، غير أن "ميرال" لم تصدقه، وهددته بأنها لن تتوقف عن خداعه وتدمير حياته حتى تنتقم لقتل شقيقها.

اعترفت "ميرال" بأن السبب في إحساس التشوش والحيرة الذي يشعر به "هادي" دومًا هو دواء خاص أخذته من "فيليب" تامر فرج، وكانت تضعه لـ"هادي" في الطعام، كي تجعله يشعر بأنه مجنون، وأخيرًا بدأ يفهم "هادي" أن تحالف أهله جميعًا ضده كان بسبب أخطائه الكثيرة في الماضي، وأنانيته وتدميره حياة الكثيرين بسبب المخدرات