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الحلقة الـ27 «قمر هادي».. فيروز مصابة بالسرطان

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مسلسل قمر هادي
مسلسل قمر هادي
بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل «قمر هادي» بمواجهة "ميرال" يسرا اللوزي، لـ"هادي" هاني سلامة، محاولةً أن تجبره على الاعتراف بأنه قتل شقيقها "رامز" مراد مكرم، من أجل الحصول على سر تركيبة المخدرات "قمر"؛ لأن رامز وحده الذي كان يعرفه، إلا أن "هادي" حاول أن يخبرها بالحقيقة وأن "رامز" توفي بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وأنه ألقى جثته في النيل كي يتخلص منها لأنه يعلم أن لا أحد سيصدق وفاة "رامز" وفاة طبيعية، غير أن "ميرال" لم تصدقه، وهددته بأنها لن تتوقف عن خداعه وتدمير حياته حتى تنتقم لقتل شقيقها.
اعترفت "ميرال" بأن السبب في إحساس التشوش والحيرة الذي يشعر به "هادي" دومًا هو دواء خاص أخذته من "فيليب" تامر فرج، وكانت تضعه لـ"هادي" في الطعام، كي تجعله يشعر بأنه مجنون، وأخيرًا بدأ يفهم "هادي" أن تحالف أهله جميعًا ضده كان بسبب أخطائه الكثيرة في الماضي، وأنانيته وتدميره حياة الكثيرين بسبب المخدرات
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مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
علامة-استفهام

علامة استفهام 27.. محمد رجب ينتقم لأخيه ويقتل الغول

رغم اقتراب النهاية فى مسلسل علامة استفهام، فإنه ما زال الغموض مستمرا، وشهدت الحلقة الـ27 من المسلسل كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، إذ بدأت ببعض المشاهد «الفلاش باك» التى ظهر فيها الفنان محمد رجب، ويجسد شخصية «نوح الشواف»، في أثناء حواره مع «قنديل»، الذى علم بزواج شقيقته سرًّا بـ«يعقوب الغول»، إذ حاول «نوح» التفاهم مع «يعقوب» من أجل الاتفاق على تطليقها مقابل المبلغ المالى الذى يريده، الأمر الذى رفضه يعقوب بشكل قاطع، ما دفع نوح إلى التفكير فى حل آخر للأزمة.
مسلسل- زلزال (6)

«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.
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قمر-هادي (2)

«قمر هادي» الحلقة الـ26.. كشف حقيقة يسرا اللوزي

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «قمر هادي» بإنقاذ ابنة "رجاء" رشدي الشامي، الذي يعمل عند هادي أبو المكارم -هاني سلامة- بعد اختطافها على يد "فيليب" تامر فرج، إلا أن عملية الإنقاذ لم تذهب دون ضحايا، إذ أصيبت هنا عبد الجليل -مريم حسن- جارة "هادي" التي كانت تعاونه في عملية الإنقاذ، برصاصة في ساقها، لكنها كذبت عندما سألوها كيف أصيبت بالرصاصة، وقالت إن مسلحين أطلقوا الرصاص عليها من سيارة غريبة ولم تتعرف على ملامحهم، ولكن يبدو أنها لم تكن صادقة مع "هادي" تمامًا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل تمثل "هنا" أنها صديقة "هادي" بينما تتلاعب به لصالح "فيليب"؟
قمر-هادي (3)

الحلقة الـ25 «قمر هادي».. كشف سر زوجة هادي الحقيقية

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «قمر هادي» باتصال هاتفي من "فيليب" تامر فرج، لزوجة هادي، داليا مصطفى، يخبرها فيه بقتله شقيقتها، ثم ينهي مكالمته مرسلا إليها شريط فيديو له وهو يعذب شقيقتها حتى الموت، وفي نفس الوقت يدخل "هادي" غرفة زوجته ليجد صورا لهما معًا، وتعترف داليا مصطفى أخيرًا بأنها زوجته الحقيقية وليست يسرا اللوزي، كما كانت تحاول إيهامه طوال الفترة السابقة. وبينما وقف "هادي" يلوم زوجته على خداعه، رفضت هي أن تعترف بالذنب وأخبرته بأن أنانيته ورغبتها في حماية ابنتها هما السبب في هذه المؤامرة، التي دفعت شقيقتها الثمن فيها وماتت.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
قمر-هادي (2)

الحلقة الـ 22 قمر هادي.. فيليب يقتل ابنة عم «هادي»

بدأت الحلقة الـ 22 من قمر هادي بجلسة صراحة بين تامر فرج "فيليب" وهاني سلامة "هادي"، بينما الأخير يسأله لماذا لم يقتله حتى الآن رغم العداوة الكبيرة بينهما، سخر منه "فرج" قائلًا إن حبه يمنعه من أن يؤذيه، فما كان من "هادي" إلا أن أجابه بأن هناك شخصا أكبر منه يمنعه من التعرض له، وأنه سوف يجد هذا الشخص ويتحالف معه ضده. وبدأت خيوط المؤامرة التي تدبر ضد "هادي" تتضح، عندما شاهدنا من خلال "فلاش باك" لقاء بين زوجة "هادي" المزيفة يسرا اللوزي، وغريمه فيليب قديمًا.
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