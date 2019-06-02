جريمة

6 مصابين.. كباس الخرطوش يثير الذعر في شارع السودان

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
مشاجرة
مشاجرة
أجواء مألوفة مع بدء ارتفاع حركة المارة بذلك الشارع الحيوي الذي طالما امتلأ بالمواطنين عقب الإفطار، حيث يشرع أصحاب المحلات التجارية المتراصة على الجانبين في فتح محالهم تزامنا مع افتراش آخرين الأرض لعرض بضاعتهم قبيل "موسم العيد" إلا أن حالة الهدوء النسبية التي كان عليها الشارع الطويل لم تمتد كثيرا، إذ حدث كر وفر وصراخ وعويل على أثر أصوات طلقات الخرطوش التي أحدثت ضجيجا لم يعتَد عليه قاطنو المنطقة، أعقبته سرينة الشرطة المعروفة لدى الجميع للسيطرة على الموقف حقنا للدماء.
تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا من قسم شرطة العجوزة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين بشارع السودان بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "خالد. ع. ا. ب" 50 سنة، جزار، و3 آخرين يعملون في المحل ملكه، مصابين برش خرطوش
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جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
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حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.
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«مش هتركن هنا».. ملابسات إطلاق نار في الحي الراقي

مشادة كلامية استمرت دقائق معدودة أمام أحد البنوك الشهيرة بحي الدقي الراقي بوسط محافظة الجيزة، طرفاها سايس وتاجر أسمنت، خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك الأخير أمام البنك ورفض السايس القاطع، ومع تشبث الطرفين كل بموقفه، تعقدت الأمور، وارتفعت حدة المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب قبل أن تصل الأحداث إلى ذروتها بإخراج التاجر سلاحا "طبنجة" من طيات ملابسه وأطلق عيارين ناريين في الهواء مما أثار فزع المارة.
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قتل

تحرش و3 طعنات.. تفاصيل جريمة الدم والشرف في الوراق

«أحمد شعبان» شاب في مطلع العشرينات من عمره، نزل مع شقيقتيه «رضا» و«آية»، لشراء بعض المستلزمات للمنزل ابتهاجًا بقرب عيد الفطر المبارك، وفي أثناء تجولهم بمنطقة الوراق قبل أذان المغرب بساعة، قام شقيقان يعملان في ملاهٍ للأطفال بالمنطقة، بمعاكسة شقيقتيه، فعاتبهما على فعلتهما فقاما بسبه، لتنشب مشاجرة كبيرة بينهم، استخدم فيها الشقيقان الأسلحة البيضاء، لتنتهي بمقتل «أحمد» بعدة طعنات في جميع أنحاء جسده، ليلقى ربه صائما شهيدا وشاهدا على بلطجة تفشت في الكثير من المناطق الشعبية.
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60 دقيقة نيران.. 4 حرائق تضرب مناطق متفرقة بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة 4 حرائق في أماكن متفرقة، اليوم الاثنين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، البداية بتلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منطقة عشش السكة الحديد بشارع السودان بالقرب من كوبري الخشب، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الشرطة كردونا أمنيا للسيطرة على الحريق وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.
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15 مصابا في مشاجرتين بالمولوتوف بفيصل والبساتين

كر وفر، صراخ وعويل، بقايا زجاج تفترش الأرض، تلخص هذه الكلمات المشهد الذي كانت عليه منطقة البساتين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إذ نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من قاطني شارع 14 في مساكن أطلس، استخدمت فيها أسلحة بيضاء والشوم وسط تراشق بالحجارة والزجاج، مما أسفر عن إصابة نحو 15 مصابا بينهم طفلة تم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط مكان المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة، وإعادة الهدوء للمنطقة.
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الشرطة تتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الماضية، من ضبط 3 متهمين مشتبه في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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