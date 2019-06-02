6 مصابين.. كباس الخرطوش يثير الذعر في شارع السودان

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

مشاجرة

أجواء مألوفة مع بدء ارتفاع حركة المارة بذلك الشارع الحيوي الذي طالما امتلأ بالمواطنين عقب الإفطار، حيث يشرع أصحاب المحلات التجارية المتراصة على الجانبين في فتح محالهم تزامنا مع افتراش آخرين الأرض لعرض بضاعتهم قبيل "موسم العيد" إلا أن حالة الهدوء النسبية التي كان عليها الشارع الطويل لم تمتد كثيرا، إذ حدث كر وفر وصراخ وعويل على أثر أصوات طلقات الخرطوش التي أحدثت ضجيجا لم يعتَد عليه قاطنو المنطقة، أعقبته سرينة الشرطة المعروفة لدى الجميع للسيطرة على الموقف حقنا للدماء.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا من قسم شرطة العجوزة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين بشارع السودان بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "خالد. ع. ا. ب" 50 سنة، جزار، و3 آخرين يعملون في المحل ملكه، مصابين برش خرطوش

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا من قسم شرطة العجوزة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين بشارع السودان بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "خالد. ع. ا. ب" 50 سنة، جزار، و3 آخرين يعملون في المحل ملكه، مصابين برش خرطوش في الذراعين والصدر والبطن، وطرف ثانٍ صاحب مغسلة يدعى "أبو العلا. ر. ا" 45 سنة، مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وكدمات باليدين، وعاطل يدعى "أحمد. أ. م. م" 26 سنة، بحوزته 2 كباس خرطوش.

كشفت التحريات عن أن سبب المشاجرة مشادة على أولوية مرور نجل صاحب المغسلة بدراجة بخارية قيادته أمام محل الجزارة ملك الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، وأطلق الأخير أعيرة نارية من الكباسين المشار إليهما، وتم ضبطهم والسلاح المستخدم.



